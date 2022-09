“Di Stanza – canzoni per ricordare chi siamo”: Giulio Casale in concerto al Radiogolden

Giulio Casale come da tradizione apre la stagione autunnale del Radiogolden di Conegliano con un concerto l’ultima domenica di settembre, che quest’anno cade il 25 (inizio ore 19). Il cantautore trevigiano proporrà in prima assoluta “Di Stanza – canzoni per ricordare chi siamo”, uno spettacolo che riassume gli ultimi due anni dell’artista, un concerto con l'inedita partecipazione di Marco Olivotto alla ricerca di un tassello fondamentale: uno spunto per ricordare chi siamo.

“Di Stanza” è una pubblicazione realizzata da Casale nel 2021 in completa autonomia e senza il supporto di etichette discografiche. Nel totale isolamento della pandemia, l'artista è rimasto connesso con il suo pubblico per mezzo di Patreon, la piattaforma sulla quale ha proposto settimanalmente performance di vario genere (audio e video) a partire dal maggio 2020. Il supporto degli iscritti si è rivelato fondamentale per attraversare il periodo in cui era impossibile lavorare. È stato quindi prodotto un cd fisico offerto in regalo ai sottoscrittori, in segno di ringraziamento per il loro sostegno, con brani selezionati dal repertorio proposto sulla piattaforma. Il titolo “Di Stanza” si riferisce al fatto che tutti i materiali prodotti sono nati nello stesso luogo, per necessità: per mesi, lo studio di registrazione è stato l’unico palcoscenico possibile.

L'operazione è ancora in corso e ha l’ambizione di rendere Patreon un luogo virtuale di creazione e scambio reciproco. Il concerto “Di Stanza” propone brani variegati. ma legati da un filo conduttore: canzoni riferibili alla Di-Stanza interpersonale, nonché da sè stessi. Non solo una distanza pandemica, perché il tema della relazione è caro a Casale, anche se di rado è affrontato in maniera diretta. Su Patreon, dopo una serie di brani per voce e chitarra, Marco Olivotto ha affiancato Casale negli arrangiamenti. L’occasionale partecipazione di altri artisti (Nicola Alesini, Alessandro Grazian) ha aggiunto ulteriore valore alla proposta. Ne è scaturito un percorso in salita, impervio ma gioioso, che ha portato a rivisitazioni sorprendenti di brani propri, degli Estra o di altri. Un allargamento di confine che svela le mille sfaccettature di uno dei cantautori più coerenti degli ultimi vent'anni.



Ingresso libero con offerta responsabile di 5 euro.

Inizio ore 19.

Prenotazione posti via WhatsApp 338 8752823.

In caso di maltempo il concerto si svolgerà all'interno del locale.