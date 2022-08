Combinazioni Festival 2022: in scena lo spettacolo di Guido Cavalli

Spettacolo teatrale di e con Giulio Cavalli. Musiche a cura di Federico Rama. «L’uomo è per natura un animale destinato a vivere in comunità» (Aristotele). Ci vuole spirito per costruire bellezza, visione del futuro, memoria del passato, voglia di mettersi in discussione e soprattutto consapevolezza che i problemi si superano insieme. "Se si insegnasse la bellezza" è il viaggio nell’Italia nascosta delle cose che funzionano, che ancora crede nelle sfide collettive, lì dove la politica è un bene comune per tutelare il futuro. Prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756 / 3488680090

In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà al teatro Binotto di villa Pisani.

L'artista

Giulio Cavalli, scrittore, autore teatrale e giornalista, ha vissuto sotto scorta per il suo impegno nella lotta contro le mafie. Collabora con vari giornali e ha pubblicato diversi libri d’inchiesta. Con "Carnaio" nel 2019 ha vinto il Premio Selezione Campiello - Giuria dei Letterati ed è stato finalista al Premio Napoli.