“Una classica serata al bar”: il violoncello di Giuseppe Barutti al Radiogolden

Il primo violoncello dell’orchestra da camera “I Solisti Veneti” sul palco del Radiogolden di Conegliano. Giuseppe Barutti, violoncellista veneziano tra i più talentuosi e raffinati, è il protagonista del secondo appuntamento di “Una classica serata al bar”, rassegna concertistica di musica da camera che si svolge nel locale dei Giardini di San Martino nelle quattro domeniche di luglio.

Domenica 11 luglio alle 17.00 il concerto s’intitola “Sentimento & passione” e avrà per protagonista il duo eccezionale composto da Giuseppe Barutti (violoncello) e Stefania Fassetta (pianoforte), che presenteranno un programma legato al romanticismo e al tardo romanticismo, attingendo al repertorio sia italiano che europeo, eseguendo pagine di Respighi, Fauré, Rossini, Bruck.

Un’idea insolita, quella della musica da camera al bar, che nasce dalla volontà di far uscire la musica classica dalle sale da concerto e dai teatri - per altro rimasti chiusi per oltre un anno e mezzo - e proporla a un pubblico che solitamente non la frequenta, rendendola, di fatto, più fruibile.

Giuseppe Barutti comincia gli studi sotto la guida del M° Adriano Vendramelli, tra gli undici e i quattordici anni vince tre volte di seguito con menzione speciale i Concorsi di Vittorio Veneto e Biella. A 16 anni entra a far parte de I Solisti Veneti, dei quali è Primo violoncello, e a soli 21 anni vince il posto di Primo violoncello nell’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia; successivamente si dedica alla musica da camera e collabora con i nomi più prestigiosi del panorama internazionale quali Salvatore Accardo, Bruno Giuranna, Rocco Filippini. È stato Primo violoncello della Filarmonica della Scala di Milano, e ne I Solisti Veneti ricopre un ruolo fondamentale per l’esecuzione dei concerti solistici per violoncello e orchestra. Lorin Maazel lo ha definito “uno dei più grandi talenti italiani”. Le sue registrazioni solistiche e cameristiche per diverse Case multinazionali non si contano.

Il concerto si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid. Ingresso libero. Info al numero 338 8752823.

