“Giuseppe Chiari, mio padre” ai “Giovedì della Cultura”

Proseguono i “Giovedì della cultura” della Fondazione Cassamarca, appuntamenti settimanali ospitati, alle ore 18, a Casa dei Carraresi.



L’appuntamento del 15 dicembre sarà dedicato al tema “Giuseppe Chiari, mio padre”



Relatore è Mario Chiari, figlio dell’artista e docente di Progettazione multimediale presso l’Academia di Belle Arti Albertina di Torino

Il tema

Giuseppe Chiari (1926-2007), artista unico del '900, viene raccontato dal figlio Mario, con un taglio non solo ufficiale e filologico, ma anche personale e familiare. Un'occasione unica per entrare, e non solo dalla porta principale, nel mondo di questo incredibile pensatore, musicista, teorico, artista figurativo, performer: il solo personaggio che storicamente ha fatto parte del movimento internazionale Fluxus.



Mario Chiari

Mario Chiari (Bari, 1960), è laureato in Filosofia, ha studiato per alcuni anni Logica e Informatica Teorica, in Italia e presso la Carnegie Mellon University in Pittsburgh (PA), USA. Docente per alcuni anni nelle Scuole Superiori, si è interessato in particolare di didattica delle nuove tecnologie. Attualmente è docente di Progettazione Multimediale presso l'Accademia di Belle Arti Albertina di Torino.



I Giovedì della cultura

Iniziati nel 2019, gli appuntamenti settimanali sono stati sino ad oggi 106 e hanno riguardato una molteplicità di temi: arte, storia, geografia, filosofia, diritto, religione, fotografia, letteratura, moda, cucina, sport, fumetti, cucina, ecc.

Anche in questa stagione sarà possibile seguire le conferenze in diretta streaming collegandosi alla pagina Facebook della Fondazione Cassamarca oppure rivederle sul canale YouTube di Fondazione Cassamarca accedendo direttamente dal nostro sito: www.fondazionecassamarca.it.

L’appuntamento per ciascuna è alle ore 18 a Casa dei Carraresi.

Il progetto è sostenuto dalla società Carlo Alberto Srl.



L’ultimo appuntamento del 2022 sarà il 22 dicembre, sempre alle ore 18. Si parlerà di: “Dalla rinascita al declino. Storia internazionale dell’Italia Repubblicana”. Relatore è Antonio Varsori, professore emerito di Storia delle relazioni internazionali dell’Università di Padova.