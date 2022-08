La Giusta Distanza Festival

A poche settimane dall’anteprima del Festival La Giusta Distanza, che aveva visto protagonisti regista e attori del docufilm Primascesa in una piacevole passeggiata tra i boschi della valle di Schievenin, ora si entra nel vivo della rassegna protagonista nei territori di Segusino e Quero Vas. Il programma prevede cinque serate da Venerdì 19 a martedì 23 Agosto, ognuna composta da due spettacoli e la cena a cura dello chef del Teatro Del Pane.

Venerdì 19 Agosto

Ore 19:00 LIBERACI DAL MALE

con Mirko Artuso e Giuliana Musso

musiche di scena di Sergio Marchesini, Francesco Ganassin

Ore 20:30 cena a cura dello Chef Maurizio

ORE 21:00 Cinema all'aperto - PROIEZIONE FILM “PO”

docufilm di Andrea Segre e Gian Antonio Stella (in collaborazione con MoFFe)

Appuntamento a Milies alle ore 19:00 con lo spettacolo Liberaci dal Male interpretato da Mirko Artuso e Giuliana Musso, accompagnati dalle musiche di Sergio Marchesini e Francesco Ganassin. Spettacolo dedicato e tratto dalle opere di Luigi Meneghello nel centenario della sua nascita. Il pubblico riscoprirà le proprie origini, le storture e le fortune dell’essere nati in provincia. Gli attori alternando brani recitati a brano in lettura, in un rapido susseguirsi di voci e temi diversi, risate e malinconia, offriranno quadri del mondo meneghelliano, frammenti dall'ampio repertorio letterario dell'autore vicentino, da Libera Nos a Malo a Pomo pero, Maredè maredè e Fiori Italiani. Le parole di Meneghello raccontano con ironia e tenerezza il carattere del suo piccolo popolo veneto, la bellezza della provincia italiana durante il dopoguerra così carico di cambiamenti e speranza. Una cultura intrisa di religione e di equivoci morali, le risate dei bambini spensierati, i primi turbamenti sessuali e gli addii dell’età adulta. Poi, come da tradizione del Teatro Del Pane, ci sarà la cena con le prelibatezze dello chef Maurizio e a seguire Andrea Segre in persona racconterà del suo viaggio nella memoria lungo il fiume PO, con la complicità di Gian Antonio Stella, di cui è prevista la proiezione del docufilm all’aperto, nel buio della sera sdraiati nel prato.

Spettacolo + Cena + Film: 35€

Solo spettacolo o proiezione: 20€

ATTENZIONE: In caso di cattivo tempo tutti gli eventi si terranno presso il Centro Culturale di Quero

La prenotazione è obbligatoria per dare modo allo Chef Maurizio del Teatro del Pane di preparare il cibo necessario senza sprechi.

PER PRENOTARE: https://ticket.cinebot.it/daponte/titolo/106

Ad ogni serata sarà presente il banchetto della libreria UBIK con una selezione di libri inerenti ai temi trattati negli spettacoli.

Al via la seconda serata del Festival La Giusta Distanza, che anche questa sera vedrà protagonista l’anfiteatro naturale di Valpiana, nel borgo di Milies.

Sabato 20 Agosto

ORE 18:00 LEGGERE NEL BOSCO

ORE 20:00 CENA

ORE 21:00 LA MAGIA DELLA RADIO

Spettacolo Talk Comico/musicale

con Massimo Cirri, Guido Beretta, Mirko Artuso e Hanky Panky Band

Si parte dunque alle ore 18:00 con la maratona di letture nel bosco a cura degli allievi del workshop Leggere per Capire di Mirko Artuso. Brani scelti dai classici della letteratura sul tema del paesaggio. Dopo la cena ci sarà lo spettacolo La Magia della Radio, il talk comico-musicale con Massimo Cirri, Guido Beretta, Mirko Artuso e Hanky Panky Band. Niente nostalgia, niente rimpianti, solo il grande movimento spontaneo delle Radio Libere. Massimo Cirri, tra i fondatori di Radio Popolare e storico conduttore di Caterpillar Rai Radio 2, racconterà della sua lunga esperienza radiofonica con la complicità di Guido Beretta, speaker di Radio Belluno. Mirko Artuso accompagnato dalle musiche rock e blues degli Hanky Panky Band si immergerà nei racconti misteriosi di radio del passato. Una cronaca appassionata di una vita di lavoro in radio, spaziando dalla ex Jugoslavia a New York, da Bertold Brecht a Linus fino ad Alto Gradimento.

Letture nel bosco + Cena + Spettacolo: 35€

Solo spettacolo: 20€

ATTENZIONE: In caso di cattivo tempo tutti gli eventi si terranno presso il Centro Culturale di Quero

La prenotazione è obbligatoria per dare modo allo Chef Maurizio del Teatro del Pane di preparare il cibo necessario senza sprechi.

PER PRENOTARE: https://ticket.cinebot.it/daponte/titolo/109

Ad ogni serata sarà presente il banchetto della libreria UBIK con una selezione di libri inerenti ai temi trattati negli spettacoli.

Terza serata per il Festival La Giusta Distanza con l’attesissimo Trekking e Reading di Arianna Porcelli Safonov e lo spettacolo con Roberto Faoro.

DOMENICA 21 AGOSTO

ORE 18:00 FOTTUTE PREALPI

Trekking e Reading con Arianna Porcelli Safonov

ORE 20:00 CENA

ORE 21:00 LA MAMMA DI ARLECCHINO NON DORME MAI – UN ATTO D'AMORE

spettacolo comico/poetico di e con Roberto Faoro

regia di Mirko Artuso

Domenica 21 Agosto arriva Arianna Porcelli Safonov, un uragano di simpatia e pungente ironia. Con lei si attraverserà il bosco in un Trekking/Reading dal titolo Fottute Prealpi ascoltando i suoi divertentissimi monologhi in cui parlerà di ambiente, persone e luoghi. Sarà una escursione di 5 km a zero dislivello, partendo dal bosco del Fagheron, passando tra vecchie casere, boschi e prati per tornare poi nel borgo incantato di Milies.

Dopo cena si raggiungerà il Centro Culturale di Quero per la prima nazionale di uno spettacolo di grande intensità La Mamma di Arlecchino non dorme mai interpretato da Roberto Faoro che racconterà il rapporto con la madre anziana e le vicissitudini di una convivenza difficile ma umanamente commovente. Un uomo che si lascia andare ai ricordi fino a confondere i suoi con quelli del personaggio che interpreta, tra momenti di tenerezza, rabbia e spensieratezza. Piccoli trucchi per convivere, possibilmente, in serenità: Arlecchino e sua madre, l'attore e i suoi fantasmi.

Trekking e Reading + Cena + Spettacolo: 35€

Solo Trekking o spettacolo: 20€

ATTENZIONE: In caso di cattivo tempo tutti gli eventi si terranno presso il Centro Culturale di Quero



La prenotazione è obbligatoria per dare modo allo Chef Maurizio del Teatro del Pane di preparare il cibo necessario senza sprechi.

PER PRENOTARE: https://ticket.cinebot.it/daponte/titolo/110

Ad ogni serata sarà presente il banchetto della libreria UBIK con una selezione di libri inerenti ai temi trattati negli spettacoli.

Penultima serata del Festival La Giusta Distanza, questa volta nella suggestiva location dell’Ex Cartiera di Vas per una serata ricca di musica, danza, visual art e poesia.

LUNEDì 22 AGOSTO Ex Cartiera Vas (in collaborazone con LaCharta)

ORE 18:00 Visita guidata alla Cartiera

ORE 19:30 LUCCICANZE SONORE

concerto al tramonto con Isaac de Martin e Leonardo Facchin

(in collaborazione con Lynfa)

ORE 20:00 CENA

ORE 21:00 CIELO E CARNE

Pasolini- poesia in performance

Con Maria Roveran, Teresa Farella, Nicoletta Maragno

Music and sound design: Joe Schievano

Video artist: Jessica Tosi

Lunedì 22 Agosto il festival si sposta dai boschi al sito di archeologia industriale di grande fascino: la Cartiera di Vas. La giornata comincia con una visita guidata alla seicentesca Cartiera e un laboratorio in cui imparare a fare la carta a mano. Al tramonto ci sarà il concerto Luccicanze Sonore dedicato a Pier Paolo Pasolini in questa versione esclusiva per il festival con Isaac De Martin e Leonardo Facchin: un viaggio tra tecnologia e natura, suono e rumore che esplora le colonne sonore dei film di Pasolini, riflettendo sulle loro molteplici combinazioni sonore.

Dopo cena la performance Cielo e Carne in prima nazionale appositamente ambientata negli spazi della Cartiera di Vas con due celebri attrici come Maria Roveran e Nicoletta Maragno, insieme alla danzatrice Teresa Farella, il compositore Joe Schievano e la video artist Jessica Tosi: una sfida unica, dar voce, corpo e visione alla parola poetica di Pasolini, fuori dagli schemi tradizionali. I significati poetici si traducono in gesti, suoni, immagini contemporanee trasmesse allo spettatore con suggestioni sonore e visive che daranno vita a uno spettacolo multidisciplinare, che mescola voce, danza, visual art e suono. Un modo per dare voce, corpo e visione alla parola poetica di P.P.Pasolini. A seguire proiezione del film di P.P.Pasolini La Ricotta.

Concerto + Cena + Spettacolo + Film: 25€

Solo concerto o spettacolo: 15€

ATTENZIONE: In caso di cattivo tempo tutti gli eventi si terranno presso il Centro Culturale di Quero

La prenotazione è obbligatoria per dare modo allo Chef Maurizio del Teatro del Pane di preparare il cibo necessario senza sprechi.

PER PRENOTARE: https://ticket.cinebot.it/daponte/titolo/113

Ad ogni serata sarà presente il banchetto della libreria UBIK con una selezione di libri inerenti ai temi trattati negli spettacoli.

Serata conclusiva per il Festival La Giusta Distanza che sceglie come cornice per questo ultimo appuntamento la chiesetta di San Valentino a Quero.

MARTEDì 23 AGOSTO

ORE 19:00 L'ORACOLO DI SANTO STEFANO

Reading poetico con Miro Graziotin e il Gruppo Teatrale d'arte Rinascita di Paese, Tarvisium Teatro (Villorba), con Agostino Santorini, Dianella Lucato, Valerio Milan, Giulia Morandi

omaggio a Cesare Pavese

ORE 20:00 CENA

ORE 21:00 DEI LIQUORI FATTI IN CASA

Spettacolo comico poetico

di e con Beppe Rosso/Acti Teatri Indipendenti Torino

regia di Gabriele Vacis

Martedì 23 Agosto per il gran finale a Quero alle ore 19:00 Miro Graziotin regalerà un reading dedicato a Cesare Pavese e all’Oracolo di Santo Stefano portando il pubblico ad Ovest in quei paesaggi delle Langhe e del Monferratto per certi aspetti (quasi) gemelli ai nostri. Terre vocate alla produzione del Re dei vini: il Barolo. Graziotin racconta il mistero del pane e del vino con finale futurista.

Dopo cena Beppe Rosso con la regia di Gabriele Vacis propone lo spettacolo comico-poetico Dei Liquori fatti in Casa, storia di paese ambientata proprio nel cuore delle Langhe con sapori, odori e memorie d’altri tempi. Una storia che si sviluppa sulla piazza del paese, dove la concretezza degli avvenimenti si trasforma, genera un'ironia visionaria e un'irresistibile comicità surreale. Per l’occasione Kellermann editore presenterà il libro di Giusi Mainardi Vermouth di Torino - dai liquoristi del Settecento il vino profumato che inebria il mondo.

Reading poetico + Cena + Spettacolo: 35€

Solo reading o spettacolo: 20€

ATTENZIONE: In caso di cattivo tempo tutti gli eventi si terranno presso il Centro Culturale di Quero

La prenotazione è obbligatoria per dare modo allo Chef Maurizio del Teatro del Pane di preparare il cibo necessario senza sprechi.

PER PRENOTARE: https://ticket.cinebot.it/daponte/titolo/115

Ad ogni serata sarà presente il banchetto della libreria UBIK con una selezione di libri inerenti ai temi trattati negli spettacoli.

Dalle ore 10:00 di Martedì 23 Agosto

Workshop “INTERCONNESIONI” - Ex Cartiera di Vas

condotto da Teresa Farella

Il workshop è uno spazio di ricerca che esplora come l'espressività unica di ogni partecipante sia sempre connessa all'espressività del corpo collettivo del gruppo. Attraverso il teatrodanza e la danzamovimentoterapia si guiderà il gruppo in un lavoro di consapevolezza corporea e di ascolto al fine di riconoscere il proprio movimento espressivo. Un piccolo viaggio dove l'individuo e il gruppo giocano con le “distanze” dello spazio, che di volta in volta si condensa o si espande creando nuove spazialità, favorendo così la relazione con l'altro come risorsa per esplorare altri stili di movimento. Il workshop è un'occasione preziosa per conoscersi e conoscere l'altro, per scoprire e dare corpo, con gesti e movimento, a nuove possibilità creative. Il workshop è aperto a tutti dai 14 anni in su, a chiunque abbia voglia di giocare e sperimentare attraverso il linguaggio corporeo la relazione tra sé e l'altro.

Durata 2 ore, conduce Teresa Farella, danzatrice performer. Danzamovimentoterapeuta metodo DMT, coreografa e regista, costo 20 euro.