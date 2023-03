Giusti wine in rosa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Domenica 12 marzo a partire dalle ore 15.00 la Giusti Experience si arricchisce di un’esperienza dedicata a tutti gli amanti delle passeggiate all’aria aperta. Un pomeriggio all’insegna dello star bene e del buon bere, con tre tappe nei luoghi simbolo delle tenute Giusti Wine per altrettanti vini in assaggio. Il percorso di 3 km, della durata di circa un’ora e mezza e aperto a tutti, parte dalla cantina ipogea, perfettamente integrata nelle colline che la circondano. Si inizia dirigendosi verso la Country House Abbazia, per un assaggio di Asolo Prosecco Superiore DOCG Extra Brut nella suggestiva Barricaia, per proseguire poi alla volta dell’Abbazia di Sant’Eustachio, dove verrà servito un calice del vino simbolo di questo suggestivo frammento della storia italiana, il Sant’Eustachio Sauvignon Nepis. Il tour si conclude con il ritorno in cantina per l’assaggio di Augusto, da uve 100% Recantina, varietà autoctona del Montello. Il costo dell’esperienza, che comprende l’assaggio di tre vini con cicchetti in abbinamento, è di € 20 a persona. Per informazioni e prenotazioni: +39 0422 720 198 – welcome@giustiwine.com