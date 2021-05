Webinar gratuito informativo che offre strumenti per la vita.



Per millenni l’Uomo si è sforzato di valutare il posto che occupa in questo mondo materiale. Che tipo di relazione lo legar alle altre forme viventi ed ai suoi simili? Quali sono le sue vere responsabilità, e nei confronti di chi?



Non esisteva una vera risposta, né da parte degli antichi Greci, né da parte dei più recenti dei pensatori del materialismo.



Le cose andarono avanti in questo modo fino a quando L. Ron Hubbard non riuscì a conquistare la meta che aveva tanto ricercato: la scoperta di un principio unificante per l’intera esistenza, un denominatore comune con cui fosse possibile comprendere tutti gli uomini e, in effetti, tutta la vita.



Ne conseguì un fiume di scoperte che gettarono nuova luce sulla natura dell’uomo e della vita.



I principi esposti in questo opuscolo aiutano a risolvere l’antico dilemma morale di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato, generando la nascita di un nuovo livello di razionalità. Attraverso questi principi, diventa possibile mettere d’accordo i diversi fattori dell’esistenza, si può prendere le decisioni giuste quando si devono affrontare delle scelte e raggiungere nuovi modi di vedere la vita.



Per aiutare in questo, i Ministri Volontari, hanno deciso di orgnaizzare un webinar informativo gratuito che si terrà Martedì 11 Maggio alle ore 20.30 attraverso la piattaforma ZOOM. Il webianr sarà tenuto dal Ministro Volontario Angelo Polverini e s’intitola “Giusto o Sbagliato? Quali sono le Decisioni Migliori per la Tua Vita?”



Per maggiori informazioni o per ricevere il link di collegamento scrivi a ministrivolontariitalia@gmail.com .





Ufficio Stampa

Ministri Volontari

Italia