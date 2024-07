Gli abitanti inaspettati del vecchio cimitero

Visita naturalistica al vecchio cimitero di Santa Maria in Colle



a cura di Elena Antoniolli, architetta paesaggista e collaboratrice Fondazione Benetton, e Katia Zanatta, biologa ambientale



Introduzione di Giorgio Vaccari, conservatore naturalista del Museo Civico di Montebelluna



Ingresso libero, prenotazione consigliata: 3454813756 / prenotazioni@combinazionifestival.it



Nella prima parte dell’incontro saranno presentati gli esiti dei monitoraggi relativi alla diversità biologica del cimitero di Santa Maria in Colle. Esploreremo la rete di relazioni delle forme di vita presenti e le temporalità dei loro singoli cicli di vita. Con l’obiettivo di restituire dignità e valore agli altri co-abitanti del vecchio cimitero, attraverso degli “esercizi di osservazione”, vi invitiamo a considerare il punto di vista degli insetti cioè degli inviti all’uso che il prato fiorito può offrire loro, come risorsa alimentare e come rifugio.



Una breve rassegna di alcuni cimiteri berlinesi che sostengono una promettente coabitazione multispecie, vorrà sottolineare l’importanza di applicare una “gestione differenziata” per sostenere le ecologie di reciprocità e di interconnessione tra esseri viventi. Saranno approfondite, in particolare, le interazioni tra le fioriture e la presenza di api e di altri fondamentali impollinatori, come farfalle e coleotteri.



Nella seconda parte dell’incontro, vi invitiamo a compiere una passeggiata collettiva per guardare il cimitero con nuovi occhi: come habitat di vita che (ri)genera altre e nuove vite. Per accompagnare questo ribaltamento dello sguardo verso il microscopico mondo degli invertebrati saranno allestiti alcuni scatti fotografici degli insetti avvistati durante la fase di ricerca sul campo. Questi “Ritratti di Insetti” costituiscono un archivio visuale delle vite più che umane che rendono il cimitero un prezioso scrigno di biodiversità.



---



Elena Antoniolli è architetta e dottoranda in Architettura del Paesaggio all’Università degli Studi di Firenze. Dopo il Master in Architettura del Paesaggio e del Giardino all’Università Iuav di Venezia, dal 2014 ha collaborato con CZstudio associati e a partire dal 2017 con Fondazione Benetton Studi Ricerche di Treviso. Coniuga l’attività di libera professionista, con la collaborazione alla didattica all’Università luav di Venezia. Ha concluso da poco un soggiorno di ricerca a Berlino come parte del suo programma di dottorato, nell’ambito del quale ha indagato la possibilità di coltivare una promettente selvatichezza nell’ambiente urbano attraverso le pratiche della gestione differenziata, con particolare riferimento alle relazioni interagenti tra le diverse comunità di vita. I suoi interessi di ricerca si focalizzano sulla valorizzazione della diversità biologica e l’idea di coabitazione multispecie nella cultura del progetto contemporaneo.



Katia Zanatta è biologa ambientale con dottorato di ricerca in Botanica Ambientale Applicata presso l’Università di Trieste, dove ha sviluppato una ricerca sull’assessment dello stato di conservazione e sulla dinamica di vegetazione dei sistemi seminaturali. Il focus della sua ricerca e della sua attività professionale è lo studio della flora vascolare e delle comunità vegetali usando metodi di analisi propri della floristica e della fitosociologia. Ha collaborato con diversi atenei ed Enti pubblici sviluppando tematiche inerenti allo studio della componente vegetazionale e in generale alla conservazione della Natura. Si definisce ricercatrice e professionista con l’animo dell’attivista ambientalista, come diretta e naturale conseguenza del suo percorso formativo e professionale volto allo studio e alla tutela della vita, della Biodiversità.



---



* In caso di maltempo, la passeggiata verrà rinviata a data da destinarsi



---



La passeggiata è realizzata in collaborazione con la Fondazione Benetton e con il Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna nell’ambito del progetto “Un cimitero da vivere” sostenuto da Creative Living Lab – Edizione 5, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.