“Gli intrecci del fiume” - Elisa Cozzarini

??? ???????? ??? ?????, ???? un dialogo con Elisa Cozzarini (autrice) che ci porterà a scoprire il fiume come memoria, come passione, come esplorazione, come spazio del selvatico da proteggere. Mercoledì ?? ?????? ????, ore 19, presso l'Agriturismo Furlan (San Vendemiano). “Gli intrecci del fiume” di Elisa Cozzarini, edito da Ediciclo Editore nella collana "Piccola Filosofia di viaggio".



L’?????, elemento che definisce il paesaggio veneto e trevigiano con i bacini fluviali, i laghi e gli invasi e con rispettivi #ecosistemi da tutelare e preservare, ??è una risorsa centrale e preziosa per la produzione agricola in un contesto di cambiamento climatico che ne altera la disponibilità.



???????????? ???????????? > https://bit.ly/dialoghi24_cozzarini

A seguire Agriaperitivo ? a cura dell’agriturismo ospitante (15 €)



Evento inserito nella rassegna "Dialoghi di ruralità" https://bit.ly/dialoghiruralita promossa da CIA - Agricoltori Italiani Treviso e Turismo Verde Treviso in collaborazione con Ediciclo Editore e Libreria Tra le Righe, con il patrocinio dell’Associazione Colline di Conegliano Valdobbiadene Patrimonio dell'Umanità, MAB Biosfera Monte Grappa, Pro Loco Unpli Treviso e Unpli Veneto Pro Loco e con il contributo di Banca Prealpi SanBiagio.