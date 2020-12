La gioia dell’arte di Gloria Campaner: workshop online per vincere l’ansia da palcoscenico

Continuano le iniziative online di musica, dedicate alla divulgazione musicale: i corti video di ‘Musica in Cam(era)’, che offrono brevi esecuzioni precedute da piccole presentazioni di brani, strumenti o autori, ed il corso dedicato ‘Conoscere Beethoven’ condotto da Mauro Masiero. Altro progetto, in programma il 28 e 30 dicembre è C#/See Sharp ‘la gioia dell’arte’ proposto dalla pianista Gloria Campaner: un laboratorio di 3 ore suddiviso in due appuntamenti, dalle 17.30 alle 19, che aiuterà ad esprimere la creatività, vincere le paure, mettere a fuoco le emozioni; rivolto a musicisti e non dai 14 anni in su, offrirà strumenti e pratiche per affrontare l’ansia da palcoscenico o lo stress di qualunque performance pubblica debba affrontare, con spazio per domande e risposte mescolando teoria alla pratica.

L’idea di fondo è quella di accompagnare ognuno fuori dalla sua confort zone per risvegliare in lui la capacità di ritagliarsi un luogo di imperturbabile serenità interiore in cui trovare la limpidezza di un nuovo e più’ forte pensiero creativo per aiutare se stesso e gli altri. Gloria Campaner, pianista concertista, suona da anni in tutto il mondo, e come tutti quelli che hanno a che fare con la propria creatività e un pubblico di fronte a cui esibirsi, ha dovuto inventarsi dei modi per affrontare il groviglio di emozioni che tutto questo comporta. ‘C# See Sharp’ è un gioco di parole sulla pronuncia inglese di "do diesis", ovvero "see sharp" che vuol dire "vedere nitidamente" o "mettere a fuoco’.

L'obiettivo è quello di «aiutare i musicisti ad affrontare un pubblico, spiega Gloria Campaner, a esibirsi dal vivo, a cimentarsi in una prova agonistica o affrontare un colloquio di lavoro. Negli anni ho capito che la cura delle emozioni e dell'emotività è importante tanto quanto migliorare la propria professionalità. Partendo dalla mia esperienza ho cercato di mettermi al servizio degli altri, facendo fruttare quello che nel tempo ho imparato».

Prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: info@asolomusica.com / 0423 950150