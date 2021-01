Un evergreen dal fascino e dalla golosità indiscussi. Un mini corso per imparare a preparare queste morbide gemme, così semplici eppure insidiose per ottenere la giusta consistenza. Ci sono infatti diversi accorgimenti da tenere presente per una perfetta riuscita: capire come eseguire gli impasti e la pezzatura, le modalità di cottura, il ripieno, la preparazione delle salse in abbinamento, l’impiattamento. Angela ci insegnerà a creare tre varianti di gnocchi ripieni: di mortadella, di zucca, di mozzarella, con le relative salse. L’obiettivo è riuscire a realizzare in autonomia lo “gnocco perfetto”! πŸ™‚



IL FASCINO DELLO GNOCCO (RIPIENO)

Online Cooking Class con Angela Maci

Mercoledì 3 febbraio 2021, in diretta online alle 19.30

