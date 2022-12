“Gocce musicali per la Natura”: in scena al Teatro Comunale c'è Giovanni Sollima

Serata dedicata ad ADVAR: sarà possibile donare “una goccia di aiuto” alla Onlus trevigiana.

Ultimo appuntamento del primo ciclo di concerti per “Gocce musicali per la Natura”, la rassegna triennale dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta incentrata sul tema della transizione ecologica. Martedì 6 dicembre, alle ore 20.45, al Teatro Mario del Monaco di Treviso si conclude dunque la stagione concertistica 2022 con “Energia”, il concerto-evento che vedrà la speciale presenza sul palcoscenico trevigiano del violoncellista e compositore Giovanni Sollima nella doppia veste di direttore e solista. In programma il raro ascolto del Concerto per violoncello e orchestra di fiati di Friedrich Gulda, il Prélude à l’après-midi d’un faune di Debussy e Terra con variazioni, suite per violoncello e orchestra dello stesso Sollima, da cui è stato estratto l’inno di Expo 2015.

«Terra con Variazioni per violoncello e orchestra è un tema con variazioni a tutti gli effetti, solo che il senso della variazione graduale è quasi totalmente ribaltato lasciando affiorare il vero tema poco a poco nel corso del brano per liberarlo del tutto solo alla fine - spiega Sollima a proposito del brano -. In realtà ogni variazione varia il materiale della precedente, viaggiando senza sosta tra luoghi reali e, soprattutto evocati o immaginati. Quindi anche allontanandosi, apparentemente anche di tanto, dal soggetto. Ancora un brano sul viaggio, ma stavolta non avevo scelta. Il tema “svelato” è in realtà il logo sonoro che ho composto fa per l’Expo in Città, dal quale, credo, si evinca una certa mediterraneità. Il tentativo è soprattutto quello di evocare luci, odori, sapori, temperatura, canto…acqua». Durante la serata ci sarà una dedica ad Advar. A parlare per la Onlus trevigiana sarà la presidente Anna Maria Mancini, poi al termine del concerto si potrà devolvere “una goccia di aiuto” alla struttura della Casa dei Gelsi, colpita duramente dai rincari ai costi dell'energia.

Dopo Aria, Acqua, Terra e Natura, l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, accompagnata dalla Giovanile Filarmonia Veneta, anche il concerto che rende omaggio all’Energia rientra nel più ampio progetto che ORV ha sviluppato a partire da una riflessione su un tema di stringente attualità. Nel 2021 il Governo ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica. La sfida è quella di guidare i fondi del Recovery Fund per essere in linea con i protocolli del cosiddetto “Green New Deal”, la rivoluzione verde che parte dall'Europa. Sulla base di questo processo politico e finanziario, nel triennio in cui l’Italia si sta attrezzando per operare la rivoluzione verde, ecco che da Treviso è partita una stagione che è insieme una sfida: guardare al Green New Deal e accompagnare il processo europeo attraverso un programma concertistico che non parli solo della musica e della Natura in termini edonistici, ma stabilisca un dialogo tra l’arte e il presente della transizione.

Ospite speciale della serata il palermitano Giovanni Sollima, virtuoso del violoncello e compositore di fama mondiale. Grazie all’empatia che riesce a instaurare con lo strumento e con le sue emozioni e sensazioni, comunica attraverso una musica unica nel suo genere, dai ritmi mediterranei, con una vena melodica tipicamente italiana, ma che nel contempo raccoglie tutte le epoche, dal barocco al metal. Scrive soprattutto per il violoncello contribuendo alla creazione continua di nuovi repertori per il suo strumento.