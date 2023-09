"Gocce musicali per la Natura 2023" al Teatro Mario Del Monaco

Un progetto ambizioso, della durata di tre anni, sviluppato a partire da una riflessione su un tema di stringente attualità, quello della transizione ecologica. L’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta torna al Teatro Mario Del Monaco di Treviso per la rassegna “Gocce musicali per la Natura 2023”, cinque appuntamenti esclusivi, ognuno ispirato a un diverso elemento della natura, in programma da fine settembre a dicembre, che vedranno la compagine orchestrale veneta accanto a solisti di calibro internazionale e direttori d’eccezione.

“Gocce Musicali per la Natura 2023” fa parte di un più ampio progetto, partito lo scorso anno, che si articola in quindici concerti-evento distribuiti nell’arco del triennio 2022-2024, cinque per ogni anno, tutti dedicati all’attualissimo tema della transizione ecologica. La sfida che l’ORV si è posta è quella di guardare al Green New Deal – la rivoluzione verde che anche l’Italia si sta impegnando ad affrontare – e accompagnare la transizione attraverso un programma concertistico che non parli solo della musica e della Natura in termini edonistici, ma stabilisca un dialogo tra l’arte e il presente della transizione. L’intera rassegna, realizzata grazie al sostegno di CentroMarca Banca, si presenta quindi come quindici “gocce musicali” che, scavando nell’animo in profondità, lascino un segno in chi le ascolta, approfondendo ognuna uno specifico aspetto inerente la Natura, con un chiaro invito all’emergenza presente e alla necessità di un cambiamento nell’approccio al clima.

Grazie al supporto dell’amministrazione comunale di Treviso, che ha condiviso l’obiettivo di riportare l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta in teatro non solo per l’opera ma anche per una stagione che la vede interamente protagonista sulle tracce dell’Autunno musicale trevigiano al Teatro Comunale, tutti e cinque i concerti in programma si svolgeranno al Teatro Mario del Monaco, segnando il ritorno dell’Orchestra sul palcoscenico della città con un proprio cartellone. Ogni appuntamento sarà un omaggio a un elemento del creato: Aria (29 settembre), Natura (20 ottobre), Energia (4 novembre), Acqua (18 novembre) e Terra (13 dicembre).

L’inaugurazione della stagione è dunque intitolata all’Aria, in programma venerdì 29 settembre, con un programma interamente dedicato a Mozart che vedrà Alessio Allegrini impegnato nella doppia veste di corno solista e direttore dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. Il concerto spazierà dal repertorio cameristico di Mozart alla più conosciuta delle sue sinfonie, la Jupiter, passando per uno dei quattro Concerti per corno e orchestra che il compositore austriaco scrisse per il cornista Ignaz Leutgeb, già prima parte nell’orchestra di corte dell’Arcivescovo di Salisburgo e suo amico fino alla sua morte.

Alla Natura è dedicato il concerto di venerdì 20 ottobre, che avrà come protagonisti la celebre violinista di origini armene Sonig Tchakerian e il veneziano Pietro Tonolo al sax, alle prese con un originale confronto tra barocco e jazz. I due musicisti eseguiranno Le quattro stagioni di Vivaldi inframezzate dalle Mezze stagioni composte dallo stesso Tonolo, tre nuovi intermezzi, “commenti in musica” delle composizioni vivaldiane, tra classica e jazz.

La rassegna continua poi sabato 4 novembre con Energia. L’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta sarà per l’occasione guidata dalla bacchetta del neo direttore artistico e musicale Massimo Raccanelli e accompagnata dalle giovani voci del Coro delle voci bianche dell’Istituto Musicale “F. Manzato” di Treviso preparato da Livia Rado e già protagonista della stagione operistica a Treviso e del Coro “Piccoli Cantori Veneziani”, formazione d’eccellenza partner abituale nelle produzioni del Teatro La Fenice. Con questo appuntamento “Gocce Musicali per la Natura” torna a proporre un repertorio corale per stimolare la curiosità e l’interesse intorno a questa pratica, formativa sotto il profilo musicale ma anche sociale.

Sabato 18 novembre Acqua renderà omaggio al compositore veneziano, ma asolano d’adozione, Gian Francesco Malipiero nei 50 anni dalla scomparsa. Ospite speciale della serata Danilo Rossi, prima viola del Teatro della Scala di Milano. Il concerto metterà a confronto celebri composizioni di Vivaldi – tra cui uno dei Concerti per viola d’amore che vedrà Rossi suonare questo strumento dalla tecnica molto complessa – a brani di Malipiero, tra cui la Vivaldiana, originale rivisitazione orchestrale del catalogo strumentale di Antonio Vivaldi.

La conclusione della rassegna 2023, fissata per mercoledì 13 dicembre, è affidata alla Terra, con un appuntamento che corona la collaborazione tra la Filarmonia Veneta e il Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni. A esibirsi infatti sul palcoscenico trevigiano, sotto la direzione di Alessandro Bonato, il più giovane direttore di un’Istituzione Concertistico Orchestrale italiana, sarà Arsenii Mun, recentissimo vincitore assoluto del Premio Busoni 2023, assegnato il 3 settembre a Bolzano.

“Presentare nuovamente una stagione al Teatro Mario Del Monaco è per noi motivo di forte orgoglio – afferma Massimo Raccanelli, Direttore Artistico e Musicale dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta –. Uno spazio ritrovato dove sentirsi a casa e centro di energie e sinergie che si incontrano all’insegna della musica e della riflessione etica sulla natura e sul mondo che ci circonda, per noi contemporanei e per le generazioni future.”

“Gocce Musicali per la Natura è un progetto triennale che si propone di dare un piccolo contributo, una goccia appunto, alla riflessione sulla tematica della natura e dell'ambiente, attraverso la proposta dei compositori del passato ma anche contemporanei – racconta Anna Campagnaro, Segretaria Artistica dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta –. Per questa edizione ospiteremo solisti e direttori di fama internazionale, ma anche un coro, che abbiamo fortemente voluto per l'importanza che la coralità riveste, non solo come esperienza artistica ma anche umana.”

“L’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta è riuscita a riunire in un’unica rassegna musica, grandi artisti ma anche temi importantissimi come l’ambiente e il rapporto con la natura”, le parole del sindaco Mario Conte. “Una sfida, questa, che già nella prima edizione ha raccolto un grandissimo successo e ottimi riscontri da parte del pubblico, accompagnando l’autunno musicale trevigiano con un cartellone di livello assoluto. L’Amministrazione comunale sostiene con orgoglio ‘Gocce Musicali per la Natura’, con la consapevolezza che la musica può diventare un mezzo eccezionale per comunicare e sensibilizzare su temi di stretta attualità”.

“Gocce Musicali per la Natura è un esempio eccellente di come la musica e la natura possano convergere per ispirare e unire le persone – commenta il Direttore Generale di CentroMarca Banca Claudio Alessandrini –. Si tratta di una rassegna di alto valore per il territorio, che riflette i valori che difendiamo quali la salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo e il sostegno ad iniziative culturali che arricchiscono la vita delle nostre comunità. L’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta rappresenta una delle nostre eccellenze del territorio, e con orgoglio la sosteniamo attraverso anche un focus speciale sul settore giovanile. Questo connubio è di importanza fondamentale, e noi crediamo fermamente che attraverso la musica, la cultura e l'impegno nei confronti dei giovani, possa esserci un futuro più prospero”.

Tutti i concerti, presentati da Elena Filini, inizieranno alle 20.45. I biglietti per i concerti sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Mario Del Monaco e online sul sito www.teatrostabileveneto.it