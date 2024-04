Alessandro Gori al Radiogolden presenta il nuovo spettacolo “Certo che anche i partigiani…”

Torna la stand up comedy al Radiogolden di Conegliano con un evento unico realizzato in collaborazione con Lago Film Fest. Sabato 13 aprile alle 21 salirà sul palco del locale il migliore scrittore comico italiano secondo Internazionale: Alessandro Gori, creatore del blog Lo Sgargabonzi, che porterà a Conegliano il suo nuovo spettacolo “Certo che anche i partigiani…”.

Vincitore del Premio Satira Forte dei Marmi nel 2022, sei libri all’attivo (Rizzoli e minimum fax), Alessandro Gori ha debuttato per la prima volta davanti a un pubblico dieci anni fa durante il Lago Film Fest di Revine Lago e da allora non si è più fermato. Sabato 13 aprile ritornerà nelle terre dove tutto è iniziato, con uno spettacolo caratterizzato dal suo inconfondibile stile a metà tra surreale e tragicomico, fra letture e momenti di improvvisazione.

Un evento unico che celebra i suoi dieci anni di live e che sarà arricchito da una guest star d’eccezione come Porfirio Rubirosa e da un terzo tempo dello show in cui l’artista dialogherà con il pubblico raccontando aneddoti scabrosi sulle sue prime esperienze nell’area Unesco di Conegliano e sarà protagonista di un faccia a faccia spietato con Eugenio Migotto, autore della prima tesi di laurea a lui dedicata.

L’ingresso è gratuito con offerta responsabile di 5 euro, si consiglia la prenotazione scrivendo un messaggio su Whatsapp al 338 8752823.

A proposito dello spettacolo:

Potenti, oligarchi, preti, massoni, tiranni e franchi tiratori tremano quando passa lui. E lo fanno perché scossi dalla felicità di conoscere finalmente il loro mito: Alessandro Gori, scrittore da sempre in combutta con controriformisti e sanfedisti d'ogni risma. Ma adesso tutto è cambiato, e il 50mo Premio della Satira, ricevuto nel 2022 a Forte dei Marmi, costringe Gori a gettare la maschera.

E così, dopo aver insistentemente negato la sua filiazione con questo genere letterario, Gori si prepara a tornare dove ebbe inizio la sua carriera da iconoclasta della standup comedy per ridefinire i massimi sistemi: l'evento che non piace ai ricchi e ammanicati industriali vitivinicoli che lo sponsorizzano, dopo più di dieci anni.

Il "più grande scrittore comico italiano" (Claudio Giunta su Internazionale) ha plasmato uno spettacolo tutto nuovo, durante il quale offrirà al pubblico la sua personale interpretazione del concetto di satira: una satira filtrata attraverso la sua sensibilità nervosa, reattiva, ostinatamente refrattaria alle "passamanerie civiche" (Alberto Arbasino), a partire da questo benedetto referendum sulle trivelle.

Se per "satira" intendiamo parlare male del male, nella certezza granitica di essere nel bene, allora l'unico bersaglio possibile per la caustica e irriverente comicità di Alessandro Gori sembra essere la satira stessa, in uno spettacolo che non fa sconti a niente e nessuno - tranne all’autore stesso: moderno Mistico, essere di luce, diadema d’ossidionale e ierofanica perfezione scagliato da un camionistaccio su un pavimento in gres.

Biografia:

Alessandro Gori è nato e vive nelle campagne della Val di Chiana. È laureato in Psicologia, scrittore, monologhista, paroliere, poeta, creatore del blog “Lo Sgargabonzi!”. Ha pubblicato per Rizzoli, minimum fax, Utet ed Einaudi, e dal 2013 gira l’Italia coi suoi spettacoli satirici. È stato autore e attore a “Una Pezza di Lundini”, ospite ricorrente a Battute e doppiatore per Maccioverse. Ha scritto racconti e fumetti per Linus, Internazionale e Domani, ed è autore di “Conglomerandocene”, la sua rubrica settimanale su Rolling Stone. Inoltre cura la rassegna “Dialoghi sulla Morte” per l’Università de L’Aquila. Negli anni ha intervistato Claudio Baglioni, Francesco Bianconi, Maccio Capatonda, Nino Frassica, Rocco Tanica, Maurizio Milani, Max Tortora, Greg e Christian Raimo.

Internazionale l'ha definito "il miglior scrittore comico italiano". Nel 2022 ha vinto il Premio della Satira per il libro e il relativo spettacolo dal vivo “Confessioni di una Coppia Scambista al Figlio Morente”. Nel 2024 ha partecipato al suo primo Ted Talk. Attualmente è al lavoro al suo settimo libro, “Gruppo di leprecauni in un interno”. Possiede più di tremila giochi da tavolo.