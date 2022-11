"Gothika": la principale fiera Gothic e steampunk in Italia torna con la VI° edizione

??????? ???????

La principale fiera Gothic e Steampunk in Italia è arrivata alla sua sesta edizione.

SABATO 18 feb, 11:00-02:00

DOMENICA 19 feb, 10:00-21:00

Gli amanti di questi mondi arrivano da tutto il paese e dall'estero, per immergersi per due giorni nell'oscurità più bella, quella dello stile di vita alternativo Gothic e Steampunk . Questo evento non è solo una grande fiera con oltre 50 stands tutti a tema, ma anche un punto d'incontro per passare tempo con chi condivide i propri interessi.

Durante entrambe le giornate ci saranno diversi tipi di intrattenimenti:

Intrattenimento musicale in entrambe le giornate

Mercato con abbigliamento, accessori, oggettistica, decorazioni, libri, dischi, esoterica ecc...

Area artistica con dipinti, statue e creazioni varie esposte direttamente dai propri creatori

Zona Food & Drink con una scelta varia di cibo per onnivori, carnivori, vegetariani, vegani e altro

Concerti dal vivo

Dj Set il sabato sera

Set fotografico dove farsi fare foto da professionisti, o ammirare gli altri visitatori con degli abbigliamenti a dir poco fantastici

Diverse sfilate di moda gothic e steampunk

Spettacoli vari di danza, giocoleria, illusionismo, fachirismo...

Conferenze a tema e interessanti workshop

Come sempre lo staff di Gothika sta lavorando sodo per creare ancora una volta un evento speciale ed indimenticabile, dove sentirsi a casa e divertirsi tutti assieme.

-Una giornata 12€

-Due giornate 20€

-Bambini sotto ai 14 anni, anziani, disabili GRATIS

Il pagamento del biglietto vi darà la possibilità di entrare ed uscire dalla fiera a piacimento.

Gli standisti possono scrivere a:

Gothikastands@gmail.com

mail direzione artistica:

profuturaeventi@gmail.com