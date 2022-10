“Giovedì della cultura”: ecco "45 anni a Treviso: storie di jazz e musiche non convenzionali”

Proseguono i “Giovedì della cultura” della Fondazione Cassamarca, appuntamenti settimanali ospitati, alle ore 18, a Casa dei Carraresi.



L’appuntamento del 3 novembre sarà dedicato

al tema “45 anni a Treviso: storie di jazz e musiche non convenzionali"



Relatore è Mauro Stocco, ingegnere e cultore della musica jazz.



Il tema

Quarantacinque anni di musica e di concerti sono tanti da sintetizzare. Nell’incontro del 3 novembre si ripercorreranno alcune tra le tappe importanti (ma non solo) che hanno caratterizzato il percorso della musica improvvisata, partendo dei luoghi della città dove sono avvenute. Qualche testimonianza audio e video aiuterà a comporre il quadro.



Mauro Stocco

Ingegnere elettronico, lavora come capoprogetto in una multinazionale. E’ da sempre appassionato di musica e di jazz in particolare. E' stato chitarrista per diletto, collezionista di dischi e di libri, e organizzatore di concerti sin dagli anni '90 con il Centro d'Arte dell'Università di Padova. E' stato collaboratore del Gruppo Finegil dal 1991 al 2001, scrivendo di musica ed eventi legati alla città. Da una decina d'anni organizza con il marchio EARly (www.earlygroup.org) - e per il solo piacere di farlo - concerti di musiche di ricerca avendo come unico criterio quello della qualità delle proposte.



I Giovedì della cultura

Iniziati nel 2019, gli appuntamenti settimanali sono stati sino ad oggi 100 e hanno riguardato una molteplicità di temi: arte, storia, geografia, filosofia, diritto, religione, fotografia, letteratura, moda, cucina, sport, fumetti, cucina, ecc.

Anche in questa stagione sarà possibile seguire le conferenze in diretta streaming collegandosi alla pagina Facebook della Fondazione Cassamarca oppure rivederle sul canale YouTube di Fondazione Cassamarca accedendo direttamente dal nostro sito: www.fondazionecassamarca.it.



Il progetto è sostenuto dalla società Carlo Alberto Srl.