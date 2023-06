23° Gran Premio Città di Conegliano Xco

Il 25 giugno prossimo si svolgerà a Conegliano per la 23° volta il GRAN PREMIO CITTA' DI CONEGLIANO di MTB, con il patrocinio del Comune di Conegliano, della Provincia di Treviso e della Regione Veneto, tra le colline diventate patrimonio dell’UNESCO e dove nasce il Prosecco. Una gara che ormai è un classico del XCO Veneto e non solo.

Come ormai da diversi anni a questa parte partenza presso la famosissima Scuola di Enologia di Conegliano "G.B. CERLETTI". Faranno da cornice alla gara le bellissime colline del Prosecco di Conegliano che non mancherà per tutti gli atleti che saranno premiati. La prima parte di gara sarà il classico allungo che porta allo strappo sul vigneto adiacente al Cerletti, corto ma già selettivo. Tempo di riprendere fiato e si inizia a salire per quella che ormai è la salita simbolo di Conegliano, Via Costabella. Da qui, dentro a destra e dopo una breve discesa si entra nel primo boschetto, dove ci sarà la prima deviazione per le categorie master e giovanili che verranno risparmiati della prima insidia di giornata, i "gradoni", riservata a Open e Junior. I due percorsi si riuniranno ben presto e dopo la "rampa spacca gambe" finale si arriverà in cima alla collina della chiesa di Collalbrigo per arrivare infatti a quella che è la discesa simbolo del GP, ovvero il "Tolon" che immetterà nell'emozionantissima discesa a tornanti. Tutti gli atleti procederanno dritti in direzione della discesa denominata "Brandy Downhill". Seguirà la discesa storica "Bastianel" e dopo una ripida risalita, giù in picchiata nel "boschetto" che porta al guado con qualche variante rispetto al passato. Due schizzi d'acqua, rapportone ed eccoci all'imbocco della variante "Charly", composta da una risalita a tornanti impegnativa e tecnica a cui segue una bellissima discesa con salto finale. Qualche centinaia di metri e si torna in zona Cerletti, dove ci aspetta l'ultima durissima rampa che immette nel rettilineo fra i vigneti. Ancora qualche pedalata ed eccoci all'arrivo. Partenza prima gara alle 8:45 ed ultima gara alle 13 circa