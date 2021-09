Dopo un’estate ricca di appuntamenti musicali, la splendida cornice dell’Ippodromo S. Artemio di Treviso riapre in occasione di un appuntamento molto speciale. Domenica 19 settembre, infatti, andrà in scena il Gran Premio Città di Treviso - Memorial Franco Fraccari: una classica di Gruppo III riservata ad indigeni anziani ed esteri di 4 anni ed oltre. Una giornata all’insegna dell’intrattenimento per grandi e piccini.

A partire dalle ore 15.00 l’appuntamento è con le corse al trotto, mentre per i più piccoli tornano a grande richiesta i pony in pista di galoppo.

Per tutto il pomeriggio sarà possibile provare l’ebrezza del “battesimo della sella”: un’opportunità unica per montare a cavallo e scoprire l’affascinante mondo dell’ippica.

Inoltre musica, balli e giochi a tema Far west, assieme agli animatori della cooperativa “La Bussola”.

L’ingresso è libero, tuttavia ricordiamo che sarà possibile accedere, come per tutti gli spettacoli all’aperto, esclusivamente esibendo il Green Pass.

Vi aspettiamo, il divertimento è assicurato!

Dove: Ippodromo S. Artemio, Viale Felissent, 39 – Villorba (TV)

Quando: dal 19/09 al 19/09 dalle 15:00

Prezzo: ingresso libero

Link Utili: https://www.nordestippodromi.com/nordest/new/treviso/

https://www.facebook.com/ippodromotreviso

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...