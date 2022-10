Domenica 16 ottobre andrà in scena all’Ippodromo di Treviso la prova principale della stagione ippica trevigiana, il Gran Premio Memorial Commendator Giuseppe Biasuzzi cui hanno già aderito i migliori cavalli di 4 anni nazionali capitanati dal leader della generazione CALLMETHEBREEZE per una corsa spettacolare che potrebbe portare al nuovo record della pista del S. Artemio.

Durante il pomeriggio di gare che inizieranno alle 14.45 saranno presenti all’Ippodromo esposizioni di prodotti alimentari del territorio coordinati dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Treviso, con possibilità di degustazione ed acquisto. Inoltre pony per i bambini e per la prima volta sarà presentato al pubblico l’importante stallone americano MANFMANYMISSIONS dell’azienda agricola Biasuzzi, già campione del mondo vincitore in carriera di oltre 1 milione e 200 mila dollari e padre di ottimi trottatori sia in America che in Italia.

All’interno dell’Ippodromo servizio di bar-caffetteria e castagne offerte al pubblico presente.