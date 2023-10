Domenica 15 ottobre sotto i riflettori per l'ippodromo S. Artemio di Treviso. Va infatti in scena l'appuntamento-faro della stagione 2023 nella Marca il Gran Premio Memorial Giuseppe Biasuzzi (Euro 121.000, metri 1609), Gruppo 1 per maschi e femmine di 4 anni. Sono in 10 al via dietro le ali della macchina per una prova di qualità davvero ben riuscita e anche equilibrata. Confermata ai partenti la presenza del derbywinner '22 Dimitri Ferm, tornato al successo un paio di settimane fa a Bologna nel GP Continentale.

Runner up principali del puledro allenato da Mauro Baroncini per la guida di Andrea Farolfi è Dolce Viky, una delle pedine schierate dal top trainer Alessandro Gocciadoro. A completare il campo di quelli in pista con chances di vittoria Diluca Mo, ben sistemato dietro le ali, e l'unica femmina in campo, Daughter As.

Pillola statistica. E' la settima edizione della corsa intitolata al Paron Bepi. Le ultime cinque sono state vinte proprio da Gocciadoro grazie ai successi ottenuti fra gli altri anche coi rosso-verdi Zaniah Bi e - noblesse oblige - Bepi Bi.

Nel pomeriggio spazio a grandi e piccoli con giochi e divertimento con gli animatori del Villaggio San Francesco di Caorle ed attività per gli amici a 4 zampe con gli istruttori di Professione Cane. E gran finale di giornata con l'originale aperitivo a sei zampe... “Una grande opportunità di festa e condivisione - sottolinea Ilenia Cherubin, direttore marketing di Bi Holiday - che ci porta ad unire la passione per gli animali, per lo sport e in generale per l’intrattenimento, il tutto legato al mondo dei nostri villaggi di Caorle e della Croazia”.