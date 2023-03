Il Gran Ventriloquini all'Area Fenderl di Vittorio Veneto

Cabaret Music Circus presenta, per la rassegna SUL FILO DEI SOGNI:

GRAN VENTRILOQUINI,

uno spettacolo di Magia, Ventriloquismo e quant'altro per cuori giovani dai 6 ai 99 anni. Raccomandato per un pubblico adulto e coinvolgente per i bambini!



Per inforazione e costi è possibile chiamare il numero 328 6116614 negli orari 10-12 e 16-18 tutti i giorni.



La prenotazione è consigliatissima e verrà raccolta fino ad esaurimento posti.