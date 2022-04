Si terrà, in data 22 aprile 2022, presso l’auditorium Chiesa di Santa Croce a Treviso, la conferenza aperta al pubblico: “La grande fuga: perché i giovani scappano dall’Italia e dal Nord Est”, con ospiti Giulia Pastorella, Vice Presidente di Azione, il partito fondato da Carlo Calenda, e autrice del libro “Exit Only: Cosa sbaglia l’Italia sui cervelli in fuga” e Stefano Ricoveri, Microsoft Active Directory Architect presso FCS Rediscovery.

L’evento si pone l’obiettivo di approfondire il fenomeno dell’emigrazione qualificata da parte dei giovani italiani, che si rivela particolarmente accentuata proprio nelle regioni del Nord Est del Paese, tra cui il Veneto, che in 10 anni ha visto partire 23.300 ragazzi tra i 18 e i 35 anni, il 9,4% del totale. Durante l’incontro i relatori tratteranno il tema della “fuga di cervelli” cercando di superare la tradizionale narrativa secondo cui i giovani che lasciano il Paese vanno trattenuti a tutti i costi in Italia o fatti rientrare con bonus e incentivi vari, strategie che – per altro – hanno avuto finora scarso successo.

Troppo spesso liquidato con buone dosi di retorica e paternalismo che vede negli italiani che emigrano soltanto vittime del sistema, il tema del sostegno ai giovani dev’essere preceduto da un’analisi che comprenda quali siano le condizioni che causano impediscono di garantire un futuro alle giovani eccellenze del Paese. Un approccio che Azione sposa in pieno, adottando strategie ed elaborando proposte politiche che superano le barriere ideologiche e guardano alle esperienze internazionali.

LA GRANDE FUGA: PERCHÉ I GIOVANI SCAPPANO DALL’ITALIA E DAL NORD EST

Incontro sui cervelli in fuga con Giulia Pastorella, Vicepresidente di Azione ed EU Government Relations Director di Zoom, e Stefano Ricoveri, Microsoft Active Directory Architect per FCS Rediscovery

Venerdì 22 aprile, ore 19.00 – Auditorium Santa Croce, Piazza della Dogana, Treviso