L'evento Grappoli di Luna va in scena giovedì 21 luglio dalle 19.00 alle 24.00, presso La Vigna di Sarah in Via Col de Luna, 6, 31029 Cozzuolo (TV). Una bellissima serata immersi nelle terre del prosecco per un cocktail arricchito da food truck, cartomante, campane tibetane e dj set. Il costo è di 15 euro con calice di benvenuto e cicchetto.

Dress code: giallo

Per info e prenotazioni: 340-6003442 o e-mail info@lavignadisarah.it.