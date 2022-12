Gravel dei Babbi Natale 2022

É arrivato anche l'ultima uscita dell'anno che chiude la *Challenge De Marchi*

Escursione in Gravel, Mtb o E-Mtb in autonomia, con traccia gpx, una giornata in bici con panorami mozzafiato tra i dolci colli Asolani, il bosco del Fagare', la campagna di Maser e sentiero degli Ezzelini! Ovviamente tutti bardati da Babbo Natale e in pieno clima natalizio!

Ecco le modalità:

Partenza / Arrivo presso Cantina Tenuta Amadio a Monfumo (Tv) con percorso ad anello.

Partenze dalle ore 9.00

Percorso ad anello di 58 km circa, per 400 mt di dislivello in autonomia con traccia GPX, ristoro intermedio e ristoro finale all'arrivo.

PS. Indossa qualcosa di rosso o un accessorio sulla tua bici! Scatenate la fantasia natalizia

Quota di partecipazione Euro 16,00 a persona incluso traccia gpx, 2 ristori e lotteria di Natale!

Attenzione: Terzo e ultimo appuntamento della CHALLENGE DE MARCHI, completa il trittico per ricevere la maglia tecnica limited edition!

SAVE THE DATE

Iscrizioni on - line qui

https://forms.gle/FvHaqsWEvQiV7AwF6

Iscrizioni aperte fino al 4 dicembre

ATTENZIONE, POSTI LIMITATI!

Per Info : Agenzia Discovering Veneto tel./w.app 3402545687 info@discoveringveneto.com

In collaborazione con :

Via Roma Bike Rental

SPONSORED BY *MAGLIFICIO DE MARCHI*