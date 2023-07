"Grazie ragazzi" - Il cinema in Piazza Rinaldi

Sabato 22 Luglio | 21:15

R…estate con Pazzia vi aspetta … al cinema!

? un film imperdibile! Esasperato dalla carenza di lavoro, Antonio, attore appassionato ma spesso disoccupato, accetta un incarico in un carcere, propostogli da un amico molto più scaltro di lui.

Le proiezioni si svolgeranno all'aperto presso Piazza Rinaldi! ?

? Prezzo del biglietto:

?? Revolution: €3,50

? Novità 2023: ? Biglietto speciale a €3,50 per tutti i Film Italiani ed Europei! Non lasciartelo sfuggire!

In serata, assicurati di visitare il nostro piccolo bar, dove troverai uno spazio accogliente con snack, bibite e gelati! ???



