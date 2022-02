Spettacolo di e con Marco Cortesi e Mara Moschini



Prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756



“Green Storytellers. Come ti salvo il Pianeta” è il primo spettacolo dove Marco Cortesi e Mara Moschini affrontano i delicati temi della sostenibilità, del rispetto del pianeta e della crisi climatica con un unico scopo: trasmettere al pubblico la voglia di cambiare le cose. Un evento che sa far sorridere, senza mai perdere la serietà dell’approccio scientifico, ma con la convinzione che, se lo si vuole, si può davvero fare la differenza riscoprendosi più consapevoli e più felici.



Come ti salvo il Pianeta nasce dalla serie TV “Green Storytellers” e porta in scena quattro personalissime, ironiche, divertenti, assurde e commoventi storie per raccontare come i due attori hanno capito che fare qualcosa per il Pianeta è qualcosa di meraviglioso.



Parlare di sostenibilità non è mai facile. È un tema accompagnato spesso da un senso di sconfitta e pessimismo: spreco alimentare, lotta alla fame, inquinamento da plastica, mobilità sostenibile, riuso e riciclo… Marco Cortesi e Mara Moschini parlano di questo e molto altro attraverso lo stile che li contraddistingue: cercando cioè il lato positivo nel mondo che ci circonda e il coraggio di cambiare le cose.



Hanno detto che questo spettacolo è capace di far ridere a crepapelle e commuovere fino alle lacrime… I due attori, raccontando ciò in cui credono profondamente, condurranno il il pubblico attraverso lo stesso viaggio fatto di esperienze e incontri che ha permesso loro di scoprire come occuparsi dell’ambiente fosse una delle cose più belle che potessero scegliere.



Gallery

L’evento è organizzato con il patrocinio della Città di Montebelluna e con la collaborazione del Liceo Statale “Angela Veronese” e del Cinema Italia Eden.