?? Cari amici, è con grande gioia che vi invitiamo a unirvi a noi per la Grigliata del 25 aprile Al Catenaccio da Coppi! ??



Siamo entusiasti di accogliervi per una giornata di festa e delizie culinarie, immergendoci nella calda atmosfera della nostra osteria.



SU PRENOTAZIONE:

Antipasto di affettati e formaggi misti

grigliata con contorni

Acqua e vino alla spina €25 a persona!

??

(sempre presente anche il nostro menù alla carta)



??Che il sole splenda o che piova, avremo posti sia all'aperto che al chiuso, assicurandovi un'esperienza confortevole in ogni caso.



Venite a condividere sorrisi, buon cibo e tradizione veneta con noi il prossimo 25 aprile!

Non vediamo l'ora di accogliervi con calore! ??



Prenota adesso:

? https://pro.pns.sm/4928ec3 ?



?Via G.Marconi, Catena di Villorba (TV)





? 392 762 2422