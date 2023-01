Grigliata e festa di Carnevale con la Piter Rosbif Band

Venerdi 10 febbraio Una serata di carnevale da non perdere!

Una gustosa grigliata che vi aspetta e poi un super BIG BAND live!



Ecco il programma:



Grigliata al tavolo dalle 20:00

live e festa di carnevale dalle 22:00

GRADITO ABBIGLIAMENTO DI CARNEVALE



PITER ROSBIF super BIG BAND live (10 elementi!!)

ingresso libero (tavoli in sala prenotati solo per la cena)

tel 0422778048 ( Potete chiamarci o scriverci su whatsapp)



E' necessario prenotare il tavolo per tempo poichè i posti sono limitati per la cena!!

Per chi vuole avere il tavolo nella sala live è consigliato prenotare quanto prima ed

entro martedi 7 febbraio



Ritorna dal vivo la PiterRosbifband capitanata dall’inossidabile Piter Rosbif e per l’occasione presenterà in anteprima il loro nuovo progetto “ C’era una vota una Canzone” .

La Band muove i primi passi nel 2016 e giunge all’attuale formazione nel 2019 Nel corso di tutti questi anni partecipa a varie rassegne e feste della live music del nord Italia.

Il repertorio della Band è un viaggio immaginario che ci accompagna attraverso la musica Rock ‘n’ Roll , Soul, Blues , e Rhythm ‘n’ blues e molto altro . Il viaggio ci porterà ad incontrare molti artisti dagli anni 50 fino ad oggi in un continuo movimento di sonorità e ritmiche trascinanti e coinvolgenti.



Il nuovo progetto “ C’era una volta una Canzone “ sarà affidato a :

Piter Rosbif Voce

Paola Bruniera Voce

Laura Berton Voce

Alessandro Viola Tastiere

Orlando Negro Chitarra

Pierluigi Sozza Basso

Renato Ardizzoni Batteria

Beppi Sax 1 tenore

Ricky Sax 2 tenore

Sonny Sax alto



All' Antica Antica Osteria zanatta trovate carne alla

griglia ma anche verdure, formaggi, affettati,

antipasti di tradizione e dolci fatti in casa

Birre artigianali, vini doc, long drink e tanto altro



Solo su prenotazione MENU CARNEVALE €25 che comprende coperto, grigliata di pollo, costicine, salsiccia, pancetta con polenta, contorni misti di patate fritte, fagioli con cipolla e sedano, verdura cotta, acqua, caffe e dolci di carnevale

Il menu Carnevale disponibile per tutti i commensali del tavolo

Sono esclusi dal menu vini, bibite, birre, dolci, sorbetto e amari che potranno essere richiesti in serata



Al momento della prenotazione precisare, oltre al numero dei partecipanti, anche la tipologia di menu .

Tutto il tavolo MENU CARNEVALE o MENU ALLA CARTA =>visibile nel sito www.anticaosteriazanatta



Non mancate e invitate i vostri amici!!!



E' UTILE SAPERE CHE:

C'e un ampio parcheggio interno quindi non c'è problema di posteggio

Dal parcheggio potete accedere all'ingresso del ristorante attraversando il giardino (seguire indicazioni)



Gallery



se volete altre informazioni o volete prenotare potete chiamare lo 0422778048 oppure stesso numero scrivere su whatsapp