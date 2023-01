Venerdi 20 gennaio _Grigliata e Serata Country ?con Deejay West e il gruppo di ballo Crazy Wanted coordinato dalla maestra Erika Borelli

Vuoi imparare a ballare? troverai un gruppo affiatato e disponibile!



dalle 20:00 Cena - dalle 22:00 country dj – ingresso libero - animazione gratuita

Tavoli solo su prenotazione possibilmente entro giovedi 19 gennaio



Gradito abbigliamento country!



Solo su prenotazione MENU COUNTRY €20 comprende coperto, grigliata di pollo, costicine e salsiccia con polenta, patate fritte, acqua, una birra/bibita lattina o un calice di vino alla spina



Il menu Country disponibile per tutti i commensali del tavolo

Sono esclusi dal menu dolci, sorbetto, caffè e amari che potranno essere richiesti in serata

Al momento della prenotazione precisare, oltre al numero dei partecipanti, anche la tipologia di menu .Tutto il tavolo MENU COUNTRY o MENU ALLA CARTA visibile nel nostro sito www.anticaosteriazanatta.com



PS chi sceglie il menu alla carta può prenotare il piatto di GRAN BOLLITO del venerdi ?



Per prenotare potete chiamarci 0422778048 e scriverci su whatsapp



Vi aspettiamo numerosi! invitate i vostri amici ?



Antica Osteria Zanatta dal 1937

Locale rinnovato nel 2019 - 4^generazione



www.anticaosteriazanatta.com Seguiti su facebook e instagram