Le spettacolari Grotte del Caglieron e il sentiero degli scalpellini

Uno spettacolo naturale tra i più affascinanti di tutta l’area prealpina.



Durante questa escursione ci lasceremo ammaliare dalla bellezza delle Grotte del Caglieron: un ambiente veramente singolare formato da una serie di grandi marmitte, cascate e antri che si sono formati nei secoli grazie all’opera della natura e dell’uomo.



Queste grotte sono in realtà delle cave aperte dagli scalpellini locali sulle pareti della forra scavata dal torrente Caglieron, per ottenere la “piera dolza”.



Ci inoltreremo nel bosco e proseguiremo il nostro cammino accompagnati da un panorama mozzafiato sulla pianura e Fregona.



Lungo il percorso avremo modo di cogliere gli aspetti naturalistici che caratterizzano questo ambiente particolare ma anche di immergerci nella realtà artigianale del passato, contraddistinta non solo dall’attività di estrazione della pietra ma anche dalla presenza di diversi mulini.



Un luogo davvero suggestivo che sicuramente merita di essere visitato.



RITROVO: alle 9:15 a Fregona (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 4 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 19 per gli adulti. € 10 per i bambini e i ragazzi dagli 8 fino ai 12 anni.



LUNGHEZZA: 7.5 km

DIFFICOLTÀ: medio (presenti alcuni brevi tratti ripidi).

DISLIVELLO: 350 m.



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking, almeno 1,5 lt di acqua a persona, snack. Consigliati bastoncini da trekking se abituati all’uso.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/2MjG5wL

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/2MjG5wL