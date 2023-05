Gruppo di lettura per ragazzi - "Myrna e il tocco della morte"

Vi aspettiamo giovedì 25 maggio alle ore 18.00 presso la Biblioteca comunale, piazza Martiri della Libertà 9 - Susegana al gruppo di lettura per ragazzi dagli 11 ai 14 anni (scuola media).

"Myrna e il tocco della morte" di Sergio Algozzino e Deborah Allo è il libro che è stato scelto questo mese. Se vi va, passate in Biblioteca a prendere in prestito la vostra copia.

Una graphic novel dalle atmosfere gotiche e burtoniane (con un colpo di scena finale!) che ci pone davanti al tema del diverso, della paura che esso genera nella gente “normale”, e del percorso che la protagonista – ma anche ciascuno di noi – fa per accettarsi nelle proprie particolarità.

Di cosa parla questo libro? Quella prima carezza data da Myrna al volto della mamma subito dopo essere venuta alla luce, ha mostrato la terrificante potenza del «tocco della morte», un dono malefico che la bambina si ritrova suo malgrado a possedere. Protetta dall'amore del padre, Myrna ora vive isolata nel bosco: le sue mani sono fatali per gli umani, ma rigogliose di vita vegetale, riuscendo a far sbocciare fiori e frutti solo sfiorando le piante. Alla scomparsa del padre, però, la vita di Myrna viene stravolta: senza la sua protezione, è esposta ai rischi di un misterioso passato. La presenza di un'enigmatica ombra, che da sempre la minaccia, la porterà lontana dal bosco dove è cresciuta. Myrna scoprirà un mondo in cui la normalità è lo specchio deforme della realtà e svelerà l'arcana storia della sua famiglia e i rovesci catastrofici dell'amore, alla ricerca di una liberazione.

Non avete tempo di leggerlo? Non importa, passate anche solo a curiosare, magari con un amico/a o in gruppo.

Per informazioni: biblioteca comunale tel. 0438 437470, e-mail biblioteca@comune.susegana.tv.it