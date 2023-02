Gruppo lettura per ragazzi dagli 11 ai 14 anni

Nuovo appuntamento del gruppo di lettura per ragazzi dagli 11 ai 14 anni (scuola media): giovedì 16 marzo p.v. alle ore 18.00 presso la biblioteca comunale, piazza Martiri della Libertà 9 - Susegana.

"I diari del limbo" di Manlio Castagana è il libro scelto. E' una graphic novel: se vi va, passate in biblioteca a prendere in prestito la vostra copia. "I diari del limbo" è anche un audio libro di Emons Record.

Non avete tempo di leggerlo? Non importa, passate anche solo a curiosare, magari con un amico/a o in gruppo.

Di cosa parla "I diari del limbo"?

Quello in cui Ottavia si sveglia è un letto sconosciuto dentro una stanza buia e apparentemente vuota. La flebile luce che filtra da una piccola finestra non le permette di distinguere nulla di familiare intorno a sé. La paura l'attanaglia in una stretta inesorabile e per quanto si sforzi non ricorda nulla. Quando i suoi occhi si abituano all'oscurità, scopre con orrore di non essere sola: nella penombra si staglia un vecchio, cieco e con un corvo sulla spalla. L'uomo è lì per aiutarla: si chiama Lugosi ed è il "funzionario dell'accoglienza" della spaventosa fortezza di Haresind. Un limbo eterno e inespugnabile controllato da entità oscure e retto da strane leggi della fisica. Per scampare ai propri carcerieri Ottavia dovrà misurarsi in prove pericolose e risolvere misteri terrificanti insieme a due compagni di sventura, gli amici Tito e Pepi, che l'aiuteranno a liberarsi non solo da quel luogo maledetto, ma anche dalle sue più recondite paure. Insieme verso la rinascita e più forti di prima. Oppure no?

Per informazioni: biblioteca comunale tel. 0438 437470, e-mail biblioteca@comune.susegana.tv.it