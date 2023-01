"Guerra infinita - Quarant'anni di conflitti rimossi, dal Medio Oriente all'Ucraina"

Domenica 29 gennaio 2023 alle ore 17.30 presso la sala Polivalente di Salgareda (Tv) P.le Camillo Cibin incontro con Lorenzo Cremonesi con il libro "Guerra infinita. Quarantanni di conflitti rimossi dal Medio Oriente all'Ucraina". Cremonesi è stato prima collaboratore, dal 1984, e in seguito corrispondente da Gerusalemme, dal 1988 fino al 2001, per il "Corriere della sera" di cui è oggi inviato speciale.

Evento organizzato e promosso dal Comune di Salgareda Premio Goffredo Parise - Biblioteca comunale di Salgareda

Introduce Michele Coiro - Assessore alla Cultura del Comune di Salgareda

Ingresso libero. Si consiglia la prenotazione al numero 0422 807572 oppure inviare email a biblioteca@comune.salgareda.tv.it

La replica si terrà lunedì 30 gennaio (9.30-17) negli spazi della Camera di Commercio di Treviso/Belluno, nell'ambito della Scuola di Reportage "Goffredo Parise".

IL TEAM DEL REPORTAGE. Cremonesi quest'anno figura nel team di docenti della Scuola di reportage Goffredo Parise ( terza edizione) insieme a Riccardo Staglianò autore di inchieste e reportage per il Venerdì di Repubblica e Lisa Iotti di Rai 3/ Presa Diretta. La lezione di Cremonesi si terrà negli spazi della scuola ospitata nella Sala Conferenze della Camera di Commercio di Treviso e Belluno vede la partecipazione di 40 studenti dei Licei Da Vinci, Duca Degli Abruzzi e Collegio Pio X di Treviso e del Liceo Scarpa di Oderzo.

“La Scuola - spiega Maria Rosaria Nevola, ideatrice e coordinatrice - ha come obiettivo quello di sviluppare nei giovani lo spirito critico. La realizzazione di un reportage è una grande lezione che costringe a mettere in campo le risorse che valgono per ogni circostanza della vita in quanto richiede metodo, serietà, etica e spirito di sacrificio.”

Sostenitori della Scuola sono i Comuni di Salgareda, Ponte di Piave, Oderzo e Treviso, l'Amministrazione provinciale, la Camera di Commercio di Treviso e Belluno, Banca Prealpi SanBiagio e il Soroptimist Club di Treviso.

La Scuola affianca il Premio nazionale del giornalismo d'inchiesta Goffredo Parise di cui è Presidente Andrea Favaretto- Sindaco di Salgareda. Fondatore e direttore artistico del Premio è Antonio Barzaghi.

INCONTRO CON LE CATEGORIE. Lunedì 30 gennaio alle 17.30 su iniziativa del Presidente della Camera di Commercio, Mario Pozza, Lorenzo Cremonesi incontrerà i rappresentanti delle istituzioni locali e del mondo imprenditoriale trevigiano. "Un territorio sempre informato è un territorio vincente - spiega il presidente Mario Pozza - In quest’ottica abbiamo organizzato un incontro per informare il sistema economico direttamente dalla voce di chi vive il reportage. Con il giornalista Lorenzo Cremonesi andremo a conoscere gli aspetti di un conflitto e le ripercussioni per l’export di un’economia, come quella del nordest che viene fortemente segnata dalla guerra in Ucraina. Il racconto, i dettagli, le storie di ciò che sta accadendo, non possono che fornirci maggiori dettagli per capire come superare anche questo imprevisto e tragico evento".

PARISE E L'ORRORE DELLA GUERRA. A proposito dell'orrore della guerra che è sempre un fallimento della politica e dell'umanità, basta ricordare ciò che scriveva Parise nell'incipit del reportage sul Biafra scritto nel 1968 per il Corriere della Sera: “...Tale è la violenza di ciò che si vede che l'uomo cessa per un istante di essere tale con le caratteristiche che gli sono proprie di oggettivazione, discernimento e giudizio, e compie per così dire un balzo all'indietro nei millenni, fino alle sue lontane e basse origini.”