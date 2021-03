Passeggiata primaverile sull’anello del Prosecco Superiore

L’itinerario si snoda su stradine sterrate e facili sentieri, nel cuore dell’Anello del Prosecco Superiore, in terra di Cartizze. Partendo dal centro di S. Pietro di Barbozza, dopo aver ammirato le curiose creature scolpite da Zoe, si proseguirà alla scoperta di incantevoli paesaggi, attraverso vigneti e valli incantate, che furono un tempo tra gli scenari della Grande Guerra. Camminando tra vecchi casolari, capitelli e chiesette rurali, si raggiungerà l’eremo di S. Alberto, notevole punto panoramico. Non mancheranno incontri con personaggi storici ed aneddoti.

Un’occasione per conoscere ed apprezzare il patrimonio storico, paesaggistico e culturale di un territorio ricco di tradizioni. Itinerario adatto a tutti, con minimo allenamento, lunghezza del percorso 4 km circa. Si consigliano abbigliamento e calzature comode.

La Vostra Guida sarà SERENA ZANIN.

Durata: 2 ore circa.

Luogo d’incontro: piazza principale di S. Pietro di Barbozza, davanti alla chiesa parrocchiale, ore 10.30

Numero massimo di partecipanti: 15 persone.

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a serenazanin@hotmail.com oppure un messaggio al 3495455065

Termine ultimo per le iscrizioni: ore 20.00 di sabato 6 marzo.

La visita non si svolgerà in caso di pioggia.

In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento Covid19 si chiede ai partecipanti di essere provvisti di mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.