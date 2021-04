Guide di Marca - San Pietro di Feletto, viaggio tra sacro e profano

Partiremo ricostruendo la storia dell’Eremo un tempo esistente per poi spostarci nella splendida Pieve di San Pietro di Feletto, con un ciclo di affreschi che vanno dal XIII al XV secolo.

Per terminare, trovandoci nel cuore delle colline Conegliano Valdobbiadene, patrimonio Unesco, una bicchierata con Prosecco Docg in una cantina del paese.

La Vostra Guida sarà Tiziana Benincà.

È consigliata un’offerta libera alla Pieve per i volontari (consigliato euro 1.00 a persona)

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a info@venetosmile.it oppure un messaggio al 333 2119045

Termine ultimo per le iscrizioni: ore 12.00 del giorno stesso.

La visita si svolgerà anche in caso di maltempo.

In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento Covid19 si chiede ai partecipanti di essere provvisti di mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.