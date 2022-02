Guide di Marca - giornata internazionale della guida turistica

Sabato 19 febbraio e Domenica 6 marzo 2022 visite guidate gratuite nella nostra Provincia in occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica



Il 21 febbraio ricorre la Giornata Internazionale della Guida Turistica. L'iniziativa è nata nel 1990 con il patrocinio della World Federation of Tourist Guide Associations WFTGA e in Italia è promossa da ANGT, Associazione Nazionale Guide Turistiche.

La Giornata della Guida ha l’obiettivo di valorizzare la professionalità delle guide turistiche, quotidianamente impegnate ad illustrare a visitatori di tutto il mondo il ricco patrimonio del nostro territorio attraverso un servizio competente e di qualità.

In occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica, le guide turistiche di tutta Italia si faranno conoscere accompagnando gratuitamente i visitatori alla scoperta di città, borghi e monumenti.

L’Associazione Guide di Marca, fondata a Treviso nel 2004 e operativa a livello regionale con guide turistiche autorizzate, aderisce ogni anno a questa iniziativa e organizza, anche quest’anno delle visite guidate gratuite. Sono proposti quattro percorsi in diversi punti della provincia, ciascuno con un taglio particolare alla scoperta dei preziosi tesori della Marca Trevigiana.

Due di queste proposte sono riservate al personale sanitario, con familiari e amici, un piccolo gesto per ringraziarli del loro costante impegno in questi due anni.





ANELLO D’ACQUA. TREVISO, UNA CITTA’ ABBRACCIATA DALLE ACQUE, SI RACCONTA

Sabato 19 febbraio, ore 9.30. Punto di incontro Porta San Tomaso lato esterno

Nascita e sviluppo della città di Treviso narrata lungo il percorso delle sue incantevoli acque.

Visita guidata gratuita destinata principalmente a personale sanitario, familiari e accompagnatori.

CASTELFRANCO VENETO – VISITA STORICO ARTISTICA ALLA CITTA’ DI GIORGIONE

Sabato 19 febbraio, ore 15.30. Punto di incontro davanti alla Torre dell’Orologio, fuori dalle mura cittadine

L’affascinante cittadina di Castelfranco Veneto si offre ai visitatori con la magia della sua storia e l’incanto della sua arte. Una piacevole passeggiata vi aspetta alla scoperta dei secoli passati e dei personaggi che qui hanno lasciato un segno indelebile.

TREVISO, CITTA’ D’ARTE E D’ARTISTI

Domenica 6 marzo, ore 10. Punto d’incontro: Largo Porta Altinia (di fronte Hotel Carlton)

Un trekking urbano alla scoperta dei luoghi dove gli artisti trevigiani hanno lasciato tracce nel corso dei secoli.

VALDOBBIADENE PER I PIU’ GIOVANI

Domenica 6 marzo, ore 15.Punto d’incontro: Piazza Marconi vicino alla fontana

Dal Duomo alla Chiesa dei SS. Rocco e Sebastiano, alla ricerca di paesaggi, storia, personaggi, acque, vigne, parchi e scorci caratteristici, trascorrendo una domenica pomeriggio slow con i propri cari

Visita guidata gratuita destinata principalmente a personale sanitario, familiari e accompagnatori.

Minimo 4 – massimo 30 partecipanti per ciascun itinerario.



fino ad esaurimento dei posti