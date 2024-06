XIX Guitar International - Concerti e seminari di chitarra

Prezzo non disponibile

Dal 28/06/2024 al 30/06/2024

Il XIX Guitar International si svolge in provincia di Treviso con una serie di concerti e seminari imperdibili, che vedranno protagonisti alcuni dei chitarristi più rinomati a livello internazionale.



Dal 28 al 30 giugno avrete l’opportunità di assistere a concerti di pregio in locations suggestive come la villa Brandolini d’Adda a Pieve di Soligo, la Torre di Collalto, vicino a Susegana e il pozzetto della Chiesa a Collalbrigo, oltre che nel Podere di Costabella.



Gli artisti in programma sono nomi del calibro di ANIMALUCIO, VINCENZO ZITELLO, SARAH JANE MORRIS, ANTONIO FORCIONE e GAVINO LOCHE. Sarà un’occasione unica per lasciarsi trasportare dalle note di talentuosi musicisti che sapranno conquistare il cuore con la loro maestria.