Love, H-Farm e big rock school presentano love Spring: ospite Boosta dei Subsonica

Dopo il grande successo del primo appuntamento di aprile, Love Spring torna questa domenica (26 maggio), per una giornata in cui immergersi nel verde del Parco Storico Laghetti di Roncade. L’evento, organizzato da Love, H-Farm e Big Rock, in collaborazione con alcune delle realtà più importanti del territorio, legate al mondo dell’intrattenimento, della ristorazione, del fitness e dell’academy avrà inizio alle 10:00 con ingresso gratuito. A fare da colonna sonora, diretta da Room by Home, ospite di punta Boosta, tastierista e co-fondatore dei Subsonica, band con all’attivo nove album in studio – otto dischi di platino, con più di 500.000 copie vendute – quattro cd live ed un’interminabile carriera live. Tra le tante attività che hanno caratterizzato la carriera dell’artista torinese, come dj Boosta è considerato uno dei migliori italiani ed è anche inserito tra i nomi più importanti della scena elettronica internazionale, alla consolle nei migliori club europei, da Ibiza a Zurigo: Boosta è inoltre l’unico produttore italiano incaricato di remixare artisti del calibro di Depeche Mode e Placebo. Ma ascolteremo anche i dischi di Zaffa, Christian Effe, Rio Ila, Jabar, Mene e ci sarà spazio per la musica live di Franco & Cian Duo, grazie alla collaborazione con Treviso Suona Jazz Festival. Ci sarà spazio poi, durante tutto il giorno, anche per tantissime attività. Per i più piccoli (dai 5 ai 14 anni) saranno infatti presenti un workshop organizzato da H-Farm Summer Academy e Big Rock a tema robotica, con diversi livelli in base all’età, un’area kids con giochi e laboratori curata da Tana Libera Tutti e un luna park vintage con le performance circensi di Lex Serafo. Per gli amanti del relax e dello sport all’aria aperta verranno organizzati da Elysium workshop e corsi wellness gratuiti e saranno disponibili gratuitamente delle biciclette, messe a disposizione da Venice Trail, per esplorare ciò che la natura offre nella zona. All'interno dell’area saranno presenti inoltre mercatini ed espositori, un’area pet per gli amici a quattro zampe e, ovviamente, un’area food & beverage allestita da alcune realtà del territorio di spicco, come Love, Burici, Club27, Home, Vas Eat, e Taste, per offrire una vasta offerta, per tutti i gusti e le necessità. L’ingresso è totalmente gratuito. L’indirizzo è Via per Meolo, 4 31056 Roncade - TV L’evento è organizzato da Love, H-Farm e Big Rock, con la collaborazione di Room by Home, Treviso Suona Jazz Festival, Burici, Club27, Dystopia, Taste, Vas Eat, Tana Libera Tutti, Elysium. Per maggiori info: WhatsApp e Telefono +39 346 08 51 741