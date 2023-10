Halloween in Castello Giol - Per bambini e famiglie

Chi di voi è così coraggioso da festeggiare Halloween dentro un Castello? E se vi dicessimo che è pure infestato da personaggi misteriosi?

Domenica 29 ci sarà la possibilità di passare un elettrizzante pomeriggio in Castello ed in Parco Giol: un evento pensato per bambini e famiglie in collaborazione con Teatro CartaPesta!

Dopo aver passeggiato in autonomia per il Parco Storico di 12 ettari, si entrerà dentro il Castello alla scoperta delle stanze e della storia delle famiglie che vi hanno vissuto. Misteriosi personaggi ci faranno visita...

Al termine, una spaventosa lettura animata nel salone centrale ci farà tremare ed emozionare! Avete mai sentito la storia di un Cavaliere senza testa??

Evento adatto per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



PROGRAMMA:

- 14.00 apertura cancelli del Parco

- 16.30 visita guidata per bambini e famiglie con personaggi misteriosi!

- 17.15 spaventosa lettura animata

- 18.00 termine evento



COSTI: 15€ biglietto intero adulti / 5€ prezzo speciale per bambini vestiti in maschera / GRATIS under 4