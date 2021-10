Il mio Halloween mostruoso al museo di Asolo!

Bambini a raccolta!!

Tritoni, meduse e maschere funebri… quanti spunti per il vostro Halloween! Cari bambini, vi aspettiamo con i vostri amici e le vostre amiche al Museo civico per un laboratorio creativo e anche un po’... mostruoso!

Il laboratorio prevede la realizzazione a stampa di un soggetto mostruoso a scelta: così i bambini possono sperimentare tecniche artistiche che difficilmente a scuola conoscono!



! Mi raccomando: vi aspettiamo tutti in costume !



? L'attività è adatta a bambini dai 6 ai 12 anni.

? Costo di 8€ a bambino comprensivi del biglietto d'ingresso al Museo

? Prenotazione obbligatoria al 347 5735246 (anche WhatsApp) o al 0423 952313 o a info@museoasolo.it fino a esaurimento posti

? Non è richiesta la presenza di genitori o tutori durante lo svolgimento del laboratorio



Evento nel pieno rispetto delle misure anticontagio

