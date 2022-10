Speciale halloween al Parco degli Alberi Parlanti e al Teatro Sant'Anna

Prezzo non disponibile

Per il weekend di Halloween Gli Alcuni hanno preparato tante belle opportunità per i bambini, perché possano divertirsi con un pizzico di brivido, come piace a loro.

- PARCO DEGLI ALBERI PARLANTI – tra sabato 29 ottobre e martedì 1° novembre gli animatori del Gruppo Alcuni propongono numerose repliche del percorso “Draghi, dinosauri e animali estinti – Speciale Halloween”, accanto a quello dedicato a “Le macchine di Leonardo”. Nelle vesti di giovanissimi paleontologi i bambini vivranno un’avventura indimenticabile e si troveranno coinvolti in un viaggio nel tempo, dall’origine della Terra ai nostri giorni. Il percorso è stato arricchito, per l’occasione, con prove di coraggio che fanno un po’ paura… per aiutare i partecipanti a superare le proprie insicurezze.

Età consigliata: dai 5 ai 10 anni | Durata: 75 minuti

Orario: sabato 29 ottobre ore 11 – 15 – 16,30 – 18 | domenica 30 ottobre ore 10,30 – 14,30 | lunedì 31 ottobre il Parco è chiuso | martedì 1° novembre ore 11 – 15,45 – 17,15.

Il percorso è a numero chiuso, si consiglia pertanto di prenotare a info.parco@alcuni.it

- ALCUNI TEATRO SANT’ANNA – domenica 30 ottobre alle 16,30 e lunedì 31 ottobre alle 20,30 va in scena “Hansel e Gretel”, con Polpetta e Caramella (le attrici Laura Feltrin e Margherita Re). I bambini sono invitati a partecipare allo spettacolo vestiti e truccati, e troveranno a Teatro un’ambientazione misteriosa e un po’ paurosa.

LO SPETTACOLO: Hansel e Gretel sono stati invitati alla festa di compleanno dei Mini Cuccioli ma non si sono presentati. Che gli sia successo qualcosa?

Polpetta e Caramella decidono di partire immediatamente alla ricerca dei fratellini insieme ai Mini Cuccioli. Nel bel mezzo del bosco le due amiche trovano una casetta fatta interamente di dolci, costruita da una terribile strega proprio per attirare in trappola Hansel e Gretel. Liberarli non sarà un’impresa facile, ma tra prove di coraggio, canzoni e gare di abilità i nostri eroi porteranno a termine la missione! Lo spettacolo propone il tema della paura, un sentimento necessario da affrontare se si vuole imparare a crescere. La casetta di dolci permette anche di parlare ai bambini di corretta alimentazione.

Costo: entrata € 6 | gratuito sotto i 3 anni | sono disponibili abbonamenti da 5 e 10 ingressi al costo di € 27,50 e € 50. Le tessere abbonamento non sono nominative e si possono utilizzare anche per l’ingresso di amici e parenti. Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18,30 | domenica dalle 15 alle 17,30. Informazioni sempre aggiornate sul sito live.alcuni.it.