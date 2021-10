Halloween 2021, visite notturne ed eventi a Villa Lattes

Travestimenti spaventosi, fantasmi e un'aura di mistero popolano Villa Lattes per il fine settimana di Halloween. Una nuova magia notturna realizzata da Euro&Promos per accogliere adulti e bambini in due serate da brividi.

Villa Lattes ad Istrana cambia eccezionalmente orario, per offrire una visita notturna della dimora settecentesca. Saranno due gli appuntamenti dark organizzati in occasione del fine settimana di Halloween. Sabato 30 ottobre 2021 la villa aprirà le porte per una visita notturna al museo degli automi. Un racconto fatto di storia, arte e curiosità in cui non mancheranno colpi di scena da brividi con antiche presenze dal passato che torneranno inaspettatamente ad abitare la magione. Domenica 31 ottobre sarà invece dedicata anche ai più piccoli che, armati di torcia, potranno dare la caccia al fantasma di Bruno Lattes, l'ultimo padrone della villa. Un pomeriggio di “dolcetto e scherzetto” tra le sale dell'antica dimora che si concluderà con una cascata di caramelle. «L’obiettivo dell’azienda - spiega Emily Marocco, area manager di Euro&Promos - è quello di rendere la villa, il museo al suo interno e il parco circostante un luogo fruibile e vivibile grazie agli eventi culturali e alle attività ricreative dedicate alle famiglie».

Il programma

Sabato 30 ottobre 2021, dalle ore 14 alle 22:

Visita guidata in notturna. Primo turno ore 18.30, secondo turno ore 20.30.

Evento su prenotazione all'indirizzo: info@museovillalattes.it

Ingresso a pagamento: 8 euro

Domenica 31 ottobre 2021, dalle ore 10 alle 18

Visita alle ore 16.30

Evento su prenotazione all'indirizzo: info@museovillalattes.it

Si raccomanda di portare una torcia elettrica

Ingresso a pagamento: 8 euro (1 adulto e 1 bambino), 10 euro (1 adulto e 2 bambini).

La sicurezza e la tutela dei visitatori saranno al primo posto, per permettere lo svolgimento dell’evento e di fruire ai partecipanti delle speciali collezioni della famiglia Lattes. Sia negli spazi interni che negli spazi esterni della Villa, sarà obbligatorio mantenere le opportune distanze di sicurezza tra le persone previste dalla normativa in corso, attualmente stabilite in un metro. L'accesso al Museo è consentito solo muniti di mascherina e con idonea igienizzazione delle mani.

Info & Prenotazioni

Gradita prenotazione ai seguenti contatti: