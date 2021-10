Riapre la discoteca Mi Casa con la serata "Halloween Zero"

San Vendemiano, Il 31 Ottobre Riapre Mi Casa con Halloween zero.

Dopo 20 mesi di chiusura per l'emergenza COVID 19, riapre la discoteca Mi Casa (Ex la Scala) di San Vendemiano.

All'evento che avrà iniziato alle ci sarà la migliore musica Commerciale/Trap/Reggaeton, Halloween Light Show di mezzanotte e Maxi-Schermi con proiezioni in diretta.

I prezzi sono:



20€ Prevendita 3 consumazioni (guardaroba incluso)



25€ Tavolo FREEBAR



30€ Tavolo Vip (Consolle/Privée)



L'evento è riservato agli studenti delle scuole superiori con green pass ottenuto per vaccinazione effettuata, guarigione dal COVID negli ultimi 6 mesi oppure con l'effettuazione di un tampone.

