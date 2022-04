Mostra "Absence: presence" di Hannah Gauntlett

HANNAH GAUNTLETT

Absence : Presence



a cura di Roberta Gubitosi



Inaugurazione sabato 30 aprile ore 17:30



22 aprile - 15 giugno 2022



https://www.hannahgauntlett.com



orario 9:00 -19:00 (da lunedì a sabato) ingresso libero



L’esclusivo Wine Creative Lab 47Anno Domini ospita le opere di Hannah Gauntlett, artista nata a Wiltshire (Inghilterra) che attualmente vive e lavora a Padova.

La mostra personale Absence : Presence presenta il percorso artistico dell’ultimo ventennio, dalle visioni della vita frenetica delle metropoli ai silenzi sospesi dei vuoti urbani ai collage creati nel periodo del covid19.

Fin dall’inizio, la ricerca di Hannah Gauntlett rappresenta una nuova e profonda riflessione sul tema della contemporanea realtà urbana, fulcro delle relazioni e dello scorrere del tempo, scandita dalla calibrata geometria delle architetture. Le serie Urban life e Urban silence esprimono chiaramente la contrapposizione tra la rumorosa vita quotidiana e gli spazi vuoti e i silenzi della solitudine esistenziale umana. La strada, la stazione, le scale mobili, il treno sono i luoghi in cui il fluire delle persone si addensa per poi disperdersi fino a lasciare spazio alle imponenti architetture, in cui le superfici grigie del cemento si estendono come materiche pause di solitudine.



