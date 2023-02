HAPPY HOUR IN ROSA CON KARAOKE

MERCOLEDÌ 8 MARZO dalle ore 19.00 alle ore 22.00

"Officina del Vino" - VIA IV NOVEMBRE, 12 Villorba (TV) - adiacente la cantina con ingresso separato dai vigneti in Via Cal di Treviso

----

Celebriamo la donna con un HAPPY HOUR tutto in ROSA nella nostra Officina del Vino!

Una serata all’insegna del divertimento tra buon vino e buon cibo da condividere con le vostre amiche!

Si, perché il tutto sarà animato da musica e KARAOKE.

Siete pronte a divertirvi?

Cosa dovrete fare?!

Scegliere la musica e cantare a squarciagola con le vostre amiche tutti i vostri successi preferiti!

----

PROGRAMMA EVENTO:

L’HAPPY HOUR ha inizio alle ore 19.00 ma voi potete arrivare quando più preferite.

PREZZO: 25.00 € che include:

- Pinzimonio di benvenuto

To share:

- Fajitas servite con salse e condimenti di vari gusti

- Mini dolcetto

- 2 calici di vino a scelta per persona

- Per ogni donna in omaggio la nostra “m-use” di Spumante Rosato formato “borsetta

- musica e karaoke

Preghiamo di comunicare anticipatamente eventuali intolleranze e allergie alimentari.

----

INFO E PRENOTAZIONI:

EVENTO SU PRENOTAZIONE. Potete riservare il vostro tavolo per l’aperitivo contattandoci a:

experience@lacantinapizzolato.com

+39 0422 928166 oppure +39 0422 1847211

----

INFO EVENTO:

Parcheggio presso “L’Officina del Vino” - in via IV Novembre, 12 – Villorba (TV) adiacente alla Cantina Pizzolato con ingresso separato tra i vigneti in Via Cal di Treviso – Coordinate Google: 45.75133578961961, 12.225249103358305

PREZZO EVENTO: 25.00 €

Numero max partecipanti: 60 px.



Rimanete aggiornati su tutte le news dell’Officina del Vino: segui anche i nostri profili Instragram @pizzolatowine_experience @cantinapizzolato e Facebook @cantinapizzolato