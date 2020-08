Presentazione in diretta Facebook, dalla pagina Abheeru Roberto Berruti, di:

HARA- percorso formativo in 4 moduli

che si terranno presso: LIBERO FLUIRE

Via G. Garibaldi, 20 – Quinto di Treviso (Tv)



INIZIO DEL PERCORSO: sabato 14 e domenica 15 novembre 2020

Tutte le informazioni sul percorso formativo sono disponibili su

www.abheeru.it