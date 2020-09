Concerto "Harfenstandchen - Serenata per tre strumenti"

Alessandra Trentin Arpa

Luca Dalsass Violino

Marco Dalsass Violoncello

Musiche di C.S. Saens, F. Bellini, V.F. Desvignes, L.M. Tedeschi, L. Spohr, H. Reniè, N.M. Mostler.

Il concerto, Harfenstandchen, si terrà presso il nuovo auditorium nel centro Beato Enrico di Biancade.

Il concerto vedrà all’esecuzione il “collaudato” DUO di arpa e violino dei maestri Alessandra Trentin e Luca Dalsass, con la partecipazione del violoncello di Marco Dalsass, componente assieme al fratello Luca Dalsass del gruppo musicale novartbaroqueensemble e direttore artistico della rassegna concertistica giunta ormai alla decima edizione.

Del Duo - Il progetto artistico di Luca Dalsass e Alessandra Trentin esplora il repertorio in duo dei rispettivi strumenti, il violino e l’arpa. Questo particolare e raffinato organico cameristico, molto in voga nei salotti aristocratici europei del 1700, ha un repertorio molto interessante per l’impasto sonoro creato dalla timbrica dell’arpa e dall’espressività del violino. Oltre ad autori poco ricordati oggi (all’epoca stimati compositori le cui pagine non sono sempre rieditate), hanno scritto per questa formazione musicisti quali Rossini, Donizetti, Spohr, Saint Saens, Boccherini, Boieldieu. I compositori Riccardo Vaglini e Michel De Barros hanno scritto musiche per il duo Dalsass-Trentin.