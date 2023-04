Indirizzo non disponibile

Il secondo seminario delle Haus Cups - Tazze di Cultura Hausbrandt “Astrology and the Scientific Revolution. A Reappraisal”, si terra? il 29 aprile 2023 alle ore 16:30 presso la sala conferenze “Emanuele Da Dalto” della Tenuta Col Sandago (Susegana, Treviso).

Il Presidente Martino Zanetti e la dott.ssa Flavia Buzzetta - ricercatrice associata presso il Laboratoire d’études sur les monothéismes di Parigi e Direttrice scientifica Fondazione Hausbrandt - introdurranno l’evento, illustrando le idee e le scoperte che hanno dato origine alla Fondazione stessa. La presentazione sara? seguita da una conferenza del prof. Darrel H. Rutkin, specialista in Storia delle Scienze e delle Tecniche presso l’Universita? Ca’ Foscari di Venezia, che prendera? in esame il sapere astrologico nel quadro delle discipline universitarie medievali e rinascimentali, provando a chiarire i motivi che hanno determinato la sua esclusione dal contesto della conoscenza naturale legittima nel corso del XVII e XVIII secolo.

All’incontro seguira? un concerto per pianoforte organizzato dal prof. Federico Pupo (AsoloMusica - Universita? Ca’ Foscari, Venezia), con la partecipazione di Axel Trolese.

Il progetto della Fondazione Hausbrandt, nelle sue linee di sviluppo, intende promuovere e sostenere ricerche intorno a tre grandi tematiche: Rinascimento segreto, Contaminazioni culturali e Anime triestine. I programmi, attraverso la realizzazione di una rete di ricerca internazionale, prevedono dunque la valorizzazione di opere di significativo interesse storico e culturale, lo stanziamento di borse di studio per giovani ricercatori, l’organizzazione di Summer e Winter Schools in collaborazione con centri di ricerca nazionali ed esteri, di convegni, mostre d’arte e concerti e la pubblicazione di opere inedite e di alto valore scientifico.

La Fondazione con le Haus Cups – Tazze di cultura Hausbrandt intende proporre al pubblico degustazioni di saperi inusuali ma fondamentali per la storia del pensiero europeo, che per diversa via esprimono quella componente della conoscenza che si potrebbe definire nascosta e misteriosa. Ad ogni incontro seguirà un concerto che esprimerà attraverso il linguaggio musicale sensazioni ed emozioni correlate alla tematica dell’evento. La direzione artistica dei concerti sarà a cura del prof. Federico Pupo (Università Ca’ Foscari, Venezia).