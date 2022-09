“Healing Wind”: in Fabrica la live performance di Neil Leonard

l 28 e 29 settembre Neil Leonard, compositore, sassofonista e artista interdisciplinare statunitense, sarà a Fabrica per un workshop e un concerto aperto al pubblico, un omaggio all’architettura di Tadao Ando. Il workshop, dal titolo “Sound Installation and Sonic Interventions” e dedicato ai giovani creativi di Fabrica, fornisce ai partecipanti un contesto per indagare le connessioni tra architettura, urbanistica, arte contemporanea e pratiche sonore.

Il concerto, dal titolo “Healing Wind”, è una risposta alla dichiarazione dell’architetto giapponese: “Non credo che l’architettura debba parlare troppo. Dovrebbe rimanere in silenzio e lasciare che la natura parli attraverso il vento e la luce del sole”.

In “Healing Wind” il movimento dell’aria è una metafora del cambiamento sociale. La performance di fiati, ideata per il periodo post Covid, utilizza l’arte per attuare un processo di guarigione personale, nazionale e globale, creando un’atmosfera di ascolto condiviso attraverso il ritmo del respiro.

I progetti di Neil Leonard spaziano dai concerti alle installazioni audiovisive, dalle performance multimediali agli spettacoli teatrali e di danza, spesso utilizzando sonorità coinvolgenti. Ha collaborato con artisti come Magdalena Campos, Fujiko Nakaya, Phill Niblock e Tony Oursler ed esposto alla Tate Modern, a Documenta, alla Biennale di Venezia e Whitney. Ha insegnato composizione e produzione di musica elettronica in oltre 12 Paesi, è professore al Berklee College of Music e direttore artistico e fondatore del Berklee Interdisciplinary Arts Institute.

Il workshop di Neil Leonard rientra nel programma di residenza di Fabrica “Otherworlding” curato da Carlos Casas.

“Healing Wind”, concerto aperto al pubblico

Ingresso gratuito

Fabrica Auditorium

Via Postioma, 54/F

Catena di Villorba (TV)

Per informazioni:

press@fabrica.it

tel. +39 0422 516340

Diretta streaming nel canale YouTube di Fabrica

Giovedì 29 Set 2022 — 19:00 - 20:30