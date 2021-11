Alla Thereza Pedrosa Gallery la mostra collettiva giapponese "PURE"

Viaggiare ci porta a conoscere luoghi, persone, lingue e culture a noi sconosciute. Viaggiare ci arrichisce nella mente e nello spirito. Ma la scoperta del mondo può avvenire a migliaia di chilometri di distanza o a solo pochi metri da casa. L'importante non è dove ci troviamo, ma essere pronti a osservare il mondo con un cuore aperto a nuove scoperte e una mente curiosa. Questa mostra collettiva ci porta ad esplorare la ricchezza della cultura giapponese attraverso il lavoro degli artisti Kazumi Nagano, Mineri Matsuura, Nahoko Fujimoto, Mariko Sumioka e Yoko Takirai | Pietro Pellitteri.

Artisti affermati con opere presenti nelle più importanti collezioni di gioielli contemporanei del mondo, tra cui il Victoria & Albert Museum di Londra, la Alice and Louis Koch Rings Collection in Svizzera e il Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum di New York. Arrivano ad Asolo portando tutta la delicatezza e la purezza delle loro opere, realizzate in vari materiali: dal più prezioso, il platino, passando per l'oro e l'argento, fino alla carta. Il lavoro di Kazumi Nagano trasmette immediatamente una sensazione di calma e bellezza, che per lei sono profondamente legati alla cultura giapponese. Attraverso la tradizionale tecnica degli origami, l'artista piega i tessuti che crea in fili d'oro, platino, nylon, carta o capelli di cavalli, creando forme sinuose e rasserenanti, che trasmettono un'immediata sensazione di pace e benessere a chi le osserva. Nahoko Fujimoto utilizzata l'argento abbinato ad una speciale carta giapponese per creare sorprendendi forme che si trasformano da 2D a 3D, svelando forme e colori sorprendenti in tributo al “Tanabata Matsuri”, o Star Festival, un tradizionale evento che ricorre ogni anno. Il lavoro di Mineri Matsuura è particolarmente influenzato dal Buddismo Zen. Il suo processo di lavorazione dei metalli è semplice, ma per l'artista il procedimento stesso di trasformare un'unica lastra di metallo in misteriose forme organiche tridimensionali è una forma di meditazione. Ogni creazione le dà una nuova prospettiva ed è stupita nel vedere la varietà delle forme che si creano. Così viene sorpresa da una sensazione zen di risveglio (Nirvana) in una nuova esistenza che scorre da un processo semplice e riflessivo al pezzo finito. Mariko Sumioka crea gioielli scultorei che evocano sia l'Oriente che l'Occidente, affascinata dagli elementi architettonici e strutturali, che trasporta nel suo lavoro. La sua estetica astratta è unica e combina metalli preziosi con bambù, smalto e kimono antichi. Questo approccio di collage è una parte essenziale del suo processo creativo, poiché le storie raccontate all'interno di queste composizioni preziose in miniatura sono incompiute - sta a chi le indossa completarle, inventare il resto. Takirai Design (Yoko Takirai e Pietro Pellitteri) crea gioielli innovativi, giocando con spazi geometrici e forme semplici che si rivelano completamente solo nel momento in cui vengono indossati. I loro lavori sono caratterizzati da una incredibile forza architettonica e tridimensionalità, unite a linee e vuoti che creano un'inaspettata combinazione di leggerezza, eleganza e purezza. Ciascuno di questi artisti è unico nella propria espressione artistica, ma sono tutti accomunati da un profondo legame con la sublime essenza del pensiero e della tradizione giapponese.

Il vernissage della mostra collettiva PURE avrà luogo sabato 27 novembre dalle 17 alle 20 alla Thereza Pedrosa Gallery di Asolo, via Canova 323. La mostra durerà dal 27 novembre al 25 dicembre 2021, e sarà aperta dal mercoledì alla domenica, 10.00-12.30 e 15.30-19.30, o su appuntamento chiamando il numero +39 346 634 1224.